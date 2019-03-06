Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi görev dağılımı yapıldı. TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına Ayşen Ahi seçildi.

27 Şubat 2019 tarihinde, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler İcra Kurulu gerçekleştirilen seçimlerin ardından ilk toplantısını yaptı.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi üyeleri görev dağılımını yaparak oy birliği ile Ayşen Ahi'yi TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına seçti. Başkan Yardımcılığına Duygu Salıcı, Burcu Bilici seçilirken, Genel Sekreterlik görevine Arzu Güceylioğlu getirildi.

Başkan Ayşen Ahi ve Yönetim Kuruluna yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kadınların hem iş, hem de sivil toplum kuruluşlarında çok daha etkin rol üstlenmeleri gerektiğini söyledi.

Gaziantep'te ve Türkiye'de daha fazla kadının ekonomiye dahil edilmesi gerektiğini kaydeden Ünverdi, "Ne kadar çok kadın girişimci iş hayatına girerse kent ve ülke olarak kalkınmamız ve büyümemiz o kadar hızlı olacak. Kadınlarımızın iş hayatında daha fazla yer alması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz göstermeye de devam edeceğiz" dedi.

Ünverdi, GSO olarak kadın girişimciliğine büyük önem verdiklerini ve bu noktada, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı ortaklığında girişimci kadınlara yönelik Kadın Girişimci Destek Merkezi'ni (KAGİDEM) kurduklarını belirterek, "TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu önceki dönemlerde çok başarılı faaliyetler yaptı. Yeni dönemde de KAGİDEM'i de etkin bir şekilde kullanarak çok daha başarılı projeler yapacaklar. Buna yürekten inanıyor, kendilerine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'ye ve yönetim kuruluna verdikleri destekten dolayı teşekkür eden TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi de, yeni dönemde kadın girişimcilerin sayısını daha fazla arttırmak için gayret göstereceklerini belirtti.

Ayşen Ahi, "TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu olarak kentimizi ve ülkemizi kadın girişimcilik alanında daha ileri noktalara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA