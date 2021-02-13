TOBB, Filistin'de organize sanayi bölgesi kuracak
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TOBB, Filistin'de organize sanayi bölgesi kuracak

13.02.2021 10:21 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:24
TOBB, Filistin'de organize sanayi bölgesi kuracak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Filistin'de organize sanayi bölgesi kurmasına izin verildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Filistin'de organize sanayi bölgesi kurmasına izin verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TOBB'un iştiraki olan TOBB BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri AŞ, Filistin'in Cenin şehrinde organize sanayi bölgesi kurabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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