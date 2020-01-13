TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi AR-VR Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Mükemmeliyet Merkezi açılış töreni
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TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi AR-VR Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Mükemmeliyet Merkezi açılış töreni

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salona girmesi Salondaki katılımcılar Açılış kurdelesinin kesilmesi Bakan Selçuk'un açılan merkezi gezmesi ve sistemleri incelemesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde AR-VR Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Mükemmeliyet...

13.01.2020 17:55 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:57
TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi AR-VR Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Mükemmeliyet Merkezi açılış töreni

Milli Eğitim Bakanı 'un salona girmesi

Salondaki katılımcılar

Açılış kurdelesinin kesilmesi

Bakan Selçuk'un açılan merkezi gezmesi ve sistemleri incelemesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde AR-VR Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Mükemmeliyet Merkezi açılış törenine katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi AR-VR Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Mükemmeliyet Merkezi açılış töreni
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