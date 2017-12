TOBB Deniz Ticaret Odaları Konseyi toplandı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Her fırtına için bir liman vardır, yeter ki çözüme odaklanın, çözümü düşünün. Tereddüt etmeden ileriye doğru hamle yapın"

"Sizler elbette ki güvenli bir limandasınız, biz bu güvenli limanda denizcilik sektörünü sizlerle beraber ileriye taşımaya devam edeceğiz. Bugünden sonra yapmamız gerekenleri hep birlikte yapacağız"



ANKARA - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Her fırtına için bir liman vardır, yeter ki çözüme odaklanın, çözümü düşünün. Tereddüt etmeden ileriye doğru hamle yapın. Sizler elbette ki güvenli bir limandasınız, biz bu güvenli limanda denizcilik sektörünü sizlerle beraber ileriye taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde deniz ticaret odalarının sorun ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıya katıldı. Toplantıda konuşan Arslan, artık dünya yat üretiminde marka haline gelmiş, marina, yeşil limanlarıyla önemli verimli bir Türkiye'nin olduğunu belirterek, "2004-2016 döneminde denizciliğimizde 5 milyar 607 milyon liralık destek sağladık. Türkiye, deniz ticaret filosunun yaklaşık yüzde 94'ünü temsil eden 30 ülke arasında 15'inci sırada. Dış ticaret taşımaları 149 milyon ton iken, 310 milyon tonu yakaladı. Deniz yolu taşımacılığının payı 2016 yılında, 2003 yılı göre yüzde 250 civarında artış gösterdi, 198 milyar dolara yükselmiş oldu. 2003 yılında uluslararası düzenli Ro-Ro hattı 9 iken, 2016 sonunda bu sayı 19'a yükseldi. Düzenli hat izni alınan kabotaj hatlarında taşınan yolcu sayısı 150 milyon tona yükseldi, araç sayısı da 12.7 milyonu geçti. Tersanelerle ilgili, 37 tersaneden 79 tersaneye çıkmış durumdayız. 2004 yılında yaklaşık 15 bin kişi istihdam ediliyorken, 2016 sonu itibarıyla bu rakam 30 bin kişiye ulaştı. 120 bin kişiye direkt istihdam sağlıyoruz, 500 bin kişinin geçim kaynağını bu sektörden sağladığımız bir gerçek" ifadelerini kullandı.

Denizcilik alanında bulunulan noktayı yeterli görmediklerine işaret eden Arslan, "Tarihsel birikimimiz, insan kaynağımız, kapasitemiz, ülkemizin konumu göz önüne alındığında daha kat etmemiz gereken mesafe var. Bulunduğumuz noktayı yeterli görmediğimizi de ifade etmek isterim. Bakanlık olarak bizlerin çok çalışması gerekiyor. Ülkemizi kalkındırmak gece gündüz demeden için çalışmalıyız" diye konuştu.

Sektörün önünün açılması adına 15 yılda ulusal ve uluslararası 351 mevzuat düzenlendiğini anlatan Arslan, yapılan düzenlemelere ilişkin bilgi verdi. Arslan, son dönemde bölgesel gelişmelere bağlı olarak denizciliğin gelişmesine engel olunmasına izin verilmeyeceğini anlatarak, "Her fırtına için bir liman vardır, yeter ki çözüme odaklanın, çözümü düşünün. Tereddüt etmeden ileriye doğru hamle yapın. Sizler elbette ki güvenli bir limandasınız, biz bu güvenli limanda denizcilik sektörünü sizlerle beraber ileriye taşımaya devam edeceğiz. Bugünden sonra yapmamız gerekenleri hep birlikte yapacağız. Sıkıntılarınızı en aza indirmek için birçok yasal düzenleme yapmaya, sektörün önünü açmaya, bu amaçla yapacağımız düzenlemeleri sektör görüşleri alarak yapmaya devam ediyoruz. 1 Aralık'ta Dünya Denizcilik Örgütü Konsey üyesi seçildik" diye konuştu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2018'de küresel ivme ve ticaretin 2017'den daha iyi olmasının beklendiğini belirterek, bundan en fazla payını alacak sektörün denizcilik sektörü olduğunu söyledi. Küresel rekabetin en üst seviyede görüldüğünü sektörün de denizcilik olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, sektör temsilcilerine teşekkür etti. Türk denizciliği son dönemde uygulanan politikalarla iyi bir ivme yakaladığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, deniz ticaret filosunun büyüdüğünü, 15. Sıraya yükseldiğini ifade etti. Hisarcıklıoğlu, "Devletimizin denizilik sektörüne katkıları, denizciliğin ilk 15'e girmesini sağladı. Bu önemli başarı ama daha alacağımız çok mesafe var. Denizcilik sektörümüzün canlılığını korumalıyız, yoksa artan ticaret hacmi yabancı taşıma şirketlerine yarayacak" dedi.

Deniz filosunu geliştirmek için yeni imkanların gerektiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, finansman temininde yaşanan sıkıntılara işaret etti.