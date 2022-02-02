TOBB'dan yeni bir eğitim hamlesi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TOBB'dan yeni bir eğitim hamlesi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
TOBB'dan yeni bir eğitim hamlesi

81 ile 81 okul kampanyasında son noktaya gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eğitimde yeni bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.

81 ile 81 okul kampanyasında son noktaya gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eğitimde yeni bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.

TOBB'un eğitim hamlesi 03 Şubat 2022 Perşembe günü saat 14.00'de, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenecek protokol töreni ile kamuoyuna duyurulacak.

Projenin detaylarının da açıklanacağı törene; Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve 365 Oda - Borsa Başkanı katılacak. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Türkiye, Okul, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title