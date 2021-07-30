TOBB'dan yanan ormanları eski haline dönüştürmek için 5 milyon liralık destek
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TOBB'dan yanan ormanları eski haline dönüştürmek için 5 milyon liralık destek

TOBB'dan yanan ormanları eski haline dönüştürmek için 5 milyon liralık destek
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yanan ormanları eski haline kavuşturmak ve daha yeşil bir Türkiye için TOBB olarak 5 milyon lira destek verdiklerini duyurdu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yanan ormanları eski haline kavuşturmak ve daha yeşil bir Türkiye için TOBB olarak 5 milyon lira destek verdiklerini duyurdu.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından orman yangınları nedeniyle yaptığı paylaşımda, milletin yanında olduklarını bildirdi.

Birlikten güç ve umut doğacağını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Yanan ormanlarımızı eski haline kavuşturmak ve daha yeşil bir Türkiye için TOBB olarak 5 milyon lira destek veriyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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TOBB'dan yanan ormanları eski haline dönüştürmek için 5 milyon liralık destek - Haberler Ekonomi
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