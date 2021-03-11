TOBB'dan "Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması Bilgilendirme Toplantısı"

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Türkiye ile İngiltere arasında yakın gelecekte yeni ve daha kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşmasının imzalanabileceğini düşündüğünü söyledi.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Türkiye ile İngiltere arasında yakın gelecekte yeni ve daha kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşmasının imzalanabileceğini düşündüğünü söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) çevrim içi "Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi. Toplantıya Chilcott'un yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi David Machin ve bakanlık temsilcileri katıldı.

Chilcott, açılış konuşmasında, "Türkiye-İngiltere ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. İngiltere ile Türkiye'nin ticari ilişkilerinin önümüzdeki yıllarda yeni düzeylere çıkabileceğini düşünüyorum. Hatta yakın gelecekte yeni ve daha kapsamlı bir ticaret anlaşmasının imzalanabileceğini düşünüyorum." dedi.

İki ülke arasında aralıkta imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'na değinen Chilcott, anlaşmanın tam zamanında gerçekleştiğini ve ticaret bakanlıklarının büyük çaba gösterdiğini belirtti.

Chilcott, anlaşmanın çok daha güçlü, daha kapsamlı, daha derin bir ticari ortaklığın oluşturulmasına yardımcı olacağını söyledi.

Anlaşmanın iki ülke arasındaki ticaret hacminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 17 milyar sterline ulaşmasını sağladığını aktaran Chilcott, Türkiye'nin İngiltere'nin 18. en büyük ticari ortağı olduğunu dile getirdi.

Chilcott, İngiltere'nin Türkiye'de büyük bir yatırımcı olduğunun da altını çizdi.

Ticari ilişkilerin genişletilmesi için birçok yolun olduğuna işaret eden Chilcott, "Türkiye oldukça genç, vasıflı, eğitimli, iş gücüne sahip, genel maliyetlerin düşük olduğu, yeşil finansman, akıllı enerji, akıllı tarım, otonom araçlar ve uzay gibi alanlarda da çalışmalar yapabilecek bir ülke." diye konuştu.

"Daha kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşmasının yapılmasına yönelik çalışmalar var"

Piyasaya erişimin önündeki engellerinin kaldırılmasının ticari ve yatırım ilişkilerinin yeni ve mevcut ortaklarla kurulması ve ilerletilmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Chilcott, böylece hem İngiliz hem de Türk yatırımcıların ithalat ve ihracat yapabileceklerini belirtti.

Büyükelçi Chilcott, "Tarım Bakanlığıyla çok yakın çalışıyoruz. Özellikle gıda ve ilaç sanayisinde tarife dışı engellerin kaldırılması için diğer bakanlıklarla da yakın çalışıyoruz. Türk hükümetinin bu sorunların çözümüne yönelik adımlar attığını biliyoruz." dedi.

Her iki ülkedeki ithalatçılar için de eşit zeminin oluşturulabilmesi için yapılması gerekenlerin olduğunu kaydeden Chilcott, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki birkaç yıl için daha kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması'nın yapılmasına yönelik çalışmalar da var. Müzakereler devam ediyor. Dolayısıyla iş birliğimiz sadece sözlerden oluşmuyor, iş birliğimiz çok daha iddialı ve çok daha kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması'nın yapılmasına yönelik. Bu ekonomilerimiz için çok daha iyi sonuçlar verecek ve şirketlerimize daha fazla pazar açacaktır."

Chilcott, öte yandan Serbest Ticaret Anlaşması'nda tarım ürünlerini, hizmetleri, yatırımı ve dijital ekonomiyi de eklemek istediklerini, her iki ülkenin ticaret bakanlarının da çok daha kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması istediklerini dile getirdi.

Her iki ülkedeki şirketlerin de yeni alanların bu anlaşmaya eklenmesini istediklerini kaydeden Chilcott, "Dolayısıyla daha kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması'nın hazırlanması yönünde siyasi iradenin, iş dünyasının da isteği olduğunu görüyoruz. Bahsettiğim diğer sektörleri de dahil ederek aramızdaki büyük ithalat ve ihracat potansiyelini de ortaya çıkarmış olacağız." ifadesini kullandı.

Salgından kaynaklanan krizde piyasaya erişimin önündeki engellerin kaldırılması için Türkiye, İngiltere ve diğer ülkelerin birlikte çalışacaklarını aktaran Chilcott, bu sayede daha yüksek ücret, daha düşük fiyat ve daha fazla gelir sağlanmış olacağını ifade etti.

Chilcott, İngiltere'de Türkiye'ye yapılacak ihracat finansmanının 3 milyar sterline yükseltildiğini belirterek, "Bu da ticari ilişkilerimizin bizim için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla ilişkilerimizi derinleştirme ve anlaşmamızı güçlendirme konusunda çok iyimserim." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından "Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması" konulu panel yapıldı.

Serbest Ticaret Anlaşması, piyasaya erişimin kolaylaştırılması açısından önemli

Panelde konuşan İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Machin de 2020'de gerçekleşen olumlu bir gelişmenin iki ülke arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması olduğuna dikkati çekerek, "Ticaretin devamlılığı için bu anlaşmanın yapılması her iki tarafın da piyasasına erişimin kolaylaştırılması açısından çok önemli." dedi.

Her iki ülkenin ticaret bakanları arasında 3 yıl müzakere ve çok yakın iş birliği yapıldığını aktaran Machin, anlaşmanın başarılı şekilde sonuçlandığını belirtti.

Machin, "Pandemiden hemen önce ticaret hacmimiz 18,6 milyar pound düzeyindeydi. Yaklaşık yüzde 6'lık bir düşüş oldu. 2010'dan bu yana son 10 yılda yıllık karşılıklı ticaret hacminde de yüzde 70'lik bir artış olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Türkiye ile İngiltere'nin karşılıklı yatırımlarının önemine değinen Machin, söz konusu yatırımların artarak devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan