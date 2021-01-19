TOBB'dan Suluova ilçesinde uzaktan eğitime tablet desteği
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TOBB'dan Suluova ilçesinde uzaktan eğitime tablet desteği

19.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:01
TOBB'dan Suluova ilçesinde uzaktan eğitime tablet desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) gönderdiği 55 tablet, Suluova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Turgut Aksu tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu'ya teslim edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) gönderdiği 55 tablet, Suluova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Turgut Aksu tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu'ya teslim edildi.

Aksu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen programda, TOBB'un, "Bugünün küçük parmakları Türkiye'nin geleceğine imza atabilsinler." sloganıyla kampanya başlattığını, bu kapsamda uzaktan eğitime katkı sunmak adına ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet yardımında bulunduğunu söyledi.

Davu ise katkıları için TOBB ile STSO'ya teşekkür ederek, teslim aldıkları tabletleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlen ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arslan

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