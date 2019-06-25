TOBB'dan meclis üyelerine bilgilendirme semineri

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 21-23 Haziran 2019 tarihlerinde "Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri"ne katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, meclis üyelerini bilgilendirmek amacıyla 3 gün süren seminer düzenlendi. TOBB tarafından 21-23 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri'ne Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Meclis Başkanı Halit Ergül, Meclis Başkan Yardımcıları Murat Koca ve Kayhan Perçin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Özkoparan, Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Alemdar ve İlkay Bayrak, Oda Meclis Üyeleri Cavit Demir, Aydoğan Tekin, Yücel Yılmaz, Oktay Türk, İsmail Öztürk, Gürhan Gökdemir ve Genel Sekreter İsmail Gören katıldı.

Seminer programının ilk gününde TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu programa katılarak Meclis üyelerine hitap etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ayrıca seminer programına katılan meclis üyelerinin sorun ve çözüm önerilerini dinleyerek, bilgi ve görüş alışverişinde bulundu. Bolu TSO Meclis üyeleri de kendi sektörleriyle ve faaliyet alanlarıyla ilgili sorun ve taleplerini TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na aktardı.

TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz'ün açılış konuşmasıyla başlayan ve 3 gün boyunca devam eden seminer programında meclis üyelerine TOBB'un kurumsal yapısı, küresel gelişmeler ve Türkiye, protokol kuralları, finansal yönetim, TOBB iştiraki GS1, TOBB Tahkimi ve arabuluculuk, e-ticaret, etkili yönetim becerileri, TOBB ETÜ ve MEYBEM gibi başlıklarda sunumlar yapıldı. - BOLU

Kaynak: İHA