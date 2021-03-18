TOBB'dan Çanakkale Zaferi'ne özel film

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yılına özel bir film hazırladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yılına özel bir film hazırladı.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Bu destan Mehmetçiğin eseridir. Mehmetçik Türkiye'dir" başlığıyla paylaşılan filmde, Mehmetçiklerin kahramanlık hikayeleri vurgulanıyor.

Kurgu ve animasyon tasarımı Gökhan Doğan Dijital Sanatlar AŞ tarafından hazırlanan filmin ses ve müzik tasarımını Banliyo şirketi üstlendi.

Zaferle ilgili az bilinen bir bilgiyi de ekranlara taşıyan film, uzaktan bakıldığında Mehmetçiğin "M" harfi görülecek şekilde tasarlanan Çanakkale Şehitler Abidesi'nin yapılışına dikkati çekiyor.

"Çanakkale bir milletin yeniden doğuşunun ilk işaretidir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çanakkale destanının bir milletin bir ve beraber olduğunda neleri başarabildiğinin en güzel örneği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele ruhu Çanakkale'dir. Çanakkale, Milli Mücadele'nin ruhunu ve kadrosunu kazandıran, temelini atan, bitkin ve yorgun Anadolu'yu İstiklal Harbi'nde yeniden ayağa kaldıran ruhtur, bir milletin yeniden doğuşunun ilk işaretidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Kahramanlarımızın ruhları şad olsun. Büyük bir özveri ve yoğun çalışma ile bu özel filmi hazırlayan TOBB Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame ve ekibine çok teşekkür ediyorum."

TOBB Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame de Meclis olarak böyle bir projeye imza atmaktan ve liderlik yapmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, "Filmin gerek tasarımı gerekse hazırlanmasında yoğun bir emek ve zaman ayırdık. Çanakkale Zaferi'nin 106. yılına özel hazırladığımız bu filmi destansı zaferin tüm kahramanlarına adıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Filme, www.tobb.org.tr internet adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı