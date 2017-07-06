TOBB'dan AP'nin Türkiye Kararına Tepki
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yürütülen katılım müzakerelerinin askıya alınmasını da içeren kararına tepki göstererek, "Bu kararın Türkiye veya AB'ye hiçbir yararı olmayacağının...
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yürütülen katılım müzakerelerinin askıya alınmasını da içeren kararına tepki göstererek, "Bu kararın Türkiye veya AB'ye hiçbir yararı olmayacağının kararı alanlar tarafından da biliniyor olması gerekir. Bu karar sadece müzmin Türkiye düşmanlarının, Türkiye'nin gelişmesinin önüne set çekmek isteyenlerin beklentisine uygundur." değerlendirmesinde bulundu.
Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada AP Genel Kurulu'nda kabul edilen Türkiye Raporu'nda "Türkiye ile AB arasında yürütülen katılım müzakerelerinin askıya alınması" hususunun da yer aldığını belirtti.
"Haklı ve hakkaniyetli olmayan" kararın Türk iş dünyasını üzdüğünü ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
"Müzakerenin ve tartışmanın merkezi olan parlamentoların, diyaloğu ve müzakereyi sona erdirme çağrısının anlaşılması mümkün değildir. Bu kararın Türkiye veya AB'ye hiçbir yararı olmayacağının kararı alanlar tarafından da biliniyor olması gerekir. Bu karar sadece müzmin Türkiye düşmanlarının, Türkiye'nin gelişmesinin önüne set çekmek isteyenlerin beklentisine uygundur. 25 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Brüksel'de Avrupa Konseyi Başkanı ve Avrupa Komisyonu Başkanı ile görüşmesi sonrası sağlanan uzlaşma ve ortaya çıkan yol haritasına aykırıdır."
Hisarcıklıoğlu, Türkiye-AB ilişkilerinin köklü ve sağlam temellere dayandığın vurgulayarak, Türk iş dünyası olarak Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesine dönük çabaların sürdürülmesi gerektiğine inandıklarını bildirdi.