TOBB'dan 'Al Gülüm Ver Gülüm' başlıklı habere tepki

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), bir haber sitesinde yer alan iddialarla ilgili, "TOBB'un, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ortak olduğu şirketten hizmet alması asla söz konusu değildir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), bir haber sitesinde yer alan iddialarla ilgili, "TOBB'un, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ortak olduğu şirketten hizmet alması asla söz konusu değildir. TOBB'un hizmet aldığı Tür-Sum şirketinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun hiçbir ortaklığı söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

TOBB'dan yapılan açıklamada, Odatv internet sitesinde 'Al Gülüm Ver Gülüm' başlıklı haberde iftira ve yanlış bilgiler yer aldığı vurgulanarak, "TOBB'un, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ortak olduğu şirketten hizmet alması asla söz konusu değildir. TOBB'un hizmet aldığı Tür-Sum şirketinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun hiçbir ortaklığı söz konusu değildir" ifadesi kullanıldı.

"TOBB Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin şirketleri TOBB'un düzenlediği ihalelere giremezler ve TOBB'a kendi ürün ve hizmetlerini satamazlar" denilen açıklama şöyle devam etti:

"TOBB ve iştiraklerinin düzenlediği ihalelerde, ihaleyi kazanan firmadan yazılı bir taahhütname de alınır. Bu taahhütname ile ihaleyi alan şirket, TOBB Başkanı'nın şirketlerinden mal almayacağını taahhüt eder.

Haberde yer alan iddia, itham ve yorumların aksine TOBB'un etik kuralları da hiçbir şekilde çiğnenmemiştir. TOBB, büyük hassasiyet gösterdiği bu kuralları en başından itibaren kararlılıkla uygulamıştır ve uygulamayı da sürdürecektir.

Haberde ismi geçen Tür-Sum şirketi, TOBB'un il ve ilçelerdeki okul yapımı gibi bazı faaliyetlerde teknik müşavirlik hizmeti vermiştir. Bu hizmet, söz konusu faaliyetlerin inşaat ve alım işlerinden bağımsız olarak denetimine yöneliktir.

Kamu ve özel sektörde herkes gayet iyi bilir ki, asıl büyük önem taşıyan inşaat ihalesinin düzgün ve şartnameye uygun yürütülmesidir. Bu noktada kilit bir rolü olan teknik müşavir seçiminde, geçmiş performansının ve yetkinliğinin bilinmesi çok büyük önem taşımaktadır.

Kamu ve özel sektöre hizmet veren ve 44 yıldır faaliyet gösteren Tür-Sum, yurtiçi ve yurtdışı iş deneyimleri, yetkin kadrosu nedeniyle tercih edilmiştir.

Ahmet Akpınar'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı Tür-Sum şirketi ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun herhangi bir ortaklığı veya bağı bulunmamaktadır.

Haberde söz edilen Armada ve Söğütözü çok ortaklı şirketlerdir. Söğütözü mal sahibidir. Armada ise sadece işletici firmadır. 58 ortağı vardır. Rifat Hisarcıklıoğlu yüzde 9.74 oranı ile azınlık hissedarlardan birisidir. Yüzde 3.2 oranı ile küçük hissedarlardan biri de Ahmet Akpınar'dır.

Bu çerçevede söz konusu teknik müşavirlik şirketinin sahibinin, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun azınlık hissedarı olduğu bir şirkette çok küçük hissedarlardan biri olması gündeme getirilerek tüm bu gerçeklerin göz ardı edilmeye çalışılması son derece yanlış ve yanıltıcıdır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı