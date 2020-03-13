TOBB'dan 81 ildeki oda ve borsalara yazı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 81 ildeki oda ve borsalardan, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştırmalarını istediklerini bildirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 81 ildeki oda ve borsalardan, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştırmalarını istediklerini bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşı aldıkları tedbirler konusunda bilgi verdi.

81 ildeki oda ve borsalara yazı gönderdiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"TOBB olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı 81 ildeki 365 oda ve borsamızdan disiplin mekanizmalarını çalıştırmalarını ve hak ettikleri cezaları vermelerini istedik. Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız."

Kaynak: AA