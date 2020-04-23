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23 Nisan, Türkiye, Ekonomi, Haber

TOBB'dan 23 Nisan'a özel video

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir video hazırladı.

23.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:12
TOBB'dan 23 Nisan'a özel video

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir video hazırladı.

TOBB'un sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, "Bilim, Sanat, Ekonomi, Spor" alanlarında dünyaca tanınan başarılı isimlerin fotoğraflarına yer verildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10. yıl nutku konuşmasının bir kısmının da paylaşıldığı videoda, Türkiye'nin önde gelen markalarının ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) mühendisleri ve tasarımcıları tarafından geliştirilen Türkiye'nin otomobilinin görüntüleri de kullanıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu videodaki mesajında şunları kaydetti:

"Bundan 100 sene önce ecdadımız, küllerinden yeniden doğdu. 100 senede nereden nereye geldiğimizi, neleri başardığımızı asla unutmayın, işte bakın, pek çok sektörde, spordan, sanata, bilimden üretime, hayatın her alanında, müthiş başarılara imza attık. Şimdi görev bizde. Biz de cesur olacağız. Kararlı, azimli ve inançlı olacağız. Sevgili çocuklar, sizlere çok daha güçlü bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bayramınız kutlu olsun, kalın sağlıcakla."

Türkiye'nin değerleri videoda paylaşıldı

Videoda, sanat dünyasından Yaşar Kemal, Fazıl Say, İdil Biret, Süher Pekinel, Nuri Bilge Ceylan, Leyla Gencer, Fatih Akın, Haluk Bilginer, Orhan Pamuk, Sertap Erener, Suna Kan, Yıldız Kenter, Atıl Kutoğlu'nun fotoğrafları öne çıktı.

Ayrıca, spor camiasından dünya çapında başarılara imza atmış Halil Mutlu, Sinan Şamil Şam, Filenin Sultanları, 12 Dev Adam, Türk Milli Futbol Takımı, Semih Saygıner Yaşar Doğu, Yasemin Dalkılıç, Naim Süleymanoğlu ve UEFA Şampiyonu Galatasaray'ın görüntülerinin kullanıldığı videoda, bilim ve ekonomi dünyasından da şu isimlerin ve markaların fotoğrafları paylaşıldı:

"Cahit Arf, Aziz Sancar, Behçet Uz, Mehmet Öz, Canan Dağdeviren, Muazzez İlmiye Çiğ, Şerif Mardin, Naşide Gözde Durmuş, Gazi Yaşargil, Bilge Demirköz, Halil İnalcık, Oktay Sinanoğlu, Özlem Türeci, Umran S. İnan, THY, TOGG, Muhtar Kent, Onur Genç, Osman Kibar, Hamdi Ulukaya, Ümran Beba, Hikmet Ersek, Çağlayan Arkan, Galya Molinas, Tolga Kurtoğlu, Eren Balı."

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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