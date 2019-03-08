TOBB Bursa Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler İl İcra Komitesi Görev Dağılımı Gerçekleştirildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ile TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi görev dağılımı yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından TOBB Bursa Kadın Girişimciler ve TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu koordinatörlük görevinin Bursa Ticaret Borsası (BTB) tarafından yürütülmesi kararına istinaden BTB'de ilk toplantısını yapmak üzere bir araya gelen İcra Komitesi üyeleri Başkan ve Başkan Yardımcılıkları seçimlerini gerçekleştirdi.

Yapılan seçim sonucunda TOBB Bursa Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkanlığı'na Hanife Yeşil, TOBB Bursa Genç Girişimciler İcra Komitesi Başkanlığı görevine Abidin Şakir Özen getirildi.

İldeki kadın ve genç girişimciliğin geliştirilmesi konusunda faaliyetleri koordine etmek üzere belirlenen il icra komitesi üyelerine başarı dileklerini ileten BTB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Kadınlarımızın ve gençlerimizin hem iş dünyasında hem de sivil toplumda daha etkin rol almasını çok önemsiyoruz. Artık küresel arenada yarış, katma değerden, girişimcilikten ve inovasyondan geçiyor, ama tüm bunlar kadın eli değmeden de olmuyor. Temennimiz geçmişi başarılarla dolu şehrimizi, Kadın ve Genç Girişimciler İl İcra Komiteleri olarak sizlerin de bir tuğla daha koyarak daha iyi bir noktaya taşımanız ve yeni projelerle başarılı işler ortaya koymanız, hepinize yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi

Gerçekleştirilen seçimlerde; Bursa Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkan Yardımcılığı görevlerine; Ece Gündoğdu, Nezaket Erbaş ve Birce Askoldamca Yalçın getirilirken, TOBB Bursa Genç Girişimciler İcra Komitesi Başkan Yardımcılığı görevlerine de Samet Dinçer, İbrahim Özmen ve Musa Öztürk getirildi. - BURSA

Kaynak: İHA