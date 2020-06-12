TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Girişimcilik Zirvesi düzenlenecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Girişimcilik Zirvesi düzenlenecek

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Girişimcilik Zirvesi düzenlenecek.

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Girişimcilik Zirvesi düzenlenecek
12.06.2020 10:38 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:42

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Girişimcilik Zirvesi düzenlenecek. Dijital ortamda düzenlenecek zirvede kadınlar girişimcilik hayallerini ve başarılarını konuşacak.

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu tarafından, 16 Haziran'da Girişimcilik Zirvesi düzenlenecek. "Başarırsın Çünkü Kadınsın" mottosuyla dijital platformda ikinci oturumu düzenlenecek olan "Zirvedeki Kadınlar" programında, "İnovatif ve Sosyal Girişimcilik – Yeni Normalde İnovatif ve Sosyal Girişimcilik Neden Önemlidir?" temalı panelde de BEE'O Kurucusu Aslı Elif Tanuğur Samancı ile Sosyal Girişimci Şef Ebru Baybara Demir konuk olacak. Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, kendi oğlunun bağışıklık problemini propolis ile çözerek girişimciliğe adım attı ve 32 farklı ulusal ve uluslararası ödüle layık görülen bir kadın girişimci oldu. Samancı, TOBB tarafından dijital olarak düzenlenecek olan zirvede girişimcilik hikayesini paylaşacak ve geleceğin kadın girişimcilerine ilham olacak.

"Kendinize inanın"

Girişimcilik yolculuğunun detaylarıyla konuşulacağı, 'Zirvedeki Kadınlar' programı, Zoom uygulaması ve BTSO resmi Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Kadınlara kendilerine inanmalarını söyleyen Samancı, "Bilgiye ve inanca sahipseniz, o işi başarmak için yeterli gücünüz var demektir. Kendinize inanın, istekli olun, çok çalışın ve risk almaktan çekinmeyin. İnsan bir işi gerçekten isteyerek, inanarak yapar, emek verirse, başarmaması için hiçbir sebep yok. "Başarırsın Çünkü Kadınsın" mottosuyla düzenlenecek olan bu organizasyona katılıyor olmaktan çok mutluyum. Ülkemizde başarılı kadın girişimcilerin sayısı ne kadar artarsa ülkemizin gelişmişlik düzeyinin o kadar artacağına inanıyorum. Kadın girişimcilerin birbirleriyle deneyimlerini paylaşmasına imkan sağlayan bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi Haber
Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile Haber
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var Haber
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti Haber
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz! Haber
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü!
Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü!
Demokrat Başkan Adayı Biden'dan Trump'a ağır suçlama: Seçimde oy çalmayı deneyecek
Demokrat Başkan Adayı Biden'dan Trump'a ağır suçlama: Seçimde oy çalmayı deneyecek
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor
'Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı' diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi
"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi
Beşiktaş Başkanı Çebi, 300 milyon TL hedeflenen 'Bırakmam Beşiktaşım seni' kampanyasını başlattı
Beşiktaş Başkanı Çebi, 300 milyon TL hedeflenen "Bırakmam Beşiktaşım seni" kampanyasını başlattı
Ormanı istila eden tırtıllar, bölge sakinlerini endişelendiriyor
Ormanı istila eden tırtıllar, bölge sakinlerini endişelendiriyor
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Freni boşalan kamyonun bilançosu ağır oldu: 1 ölü, 3 yaralı
Freni boşalan kamyonun bilançosu ağır oldu: 1 ölü, 3 yaralı
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek
Fransız basınından ülkeyi sarsan iddia: Macron, yeniden aday olabilmek için istifa etmeyi düşünüyor
Fransız basınından ülkeyi sarsan iddia: Macron, yeniden aday olabilmek için istifa etmeyi düşünüyor
George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı
George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
İçki şişesini çalıp, pantolonuna sokan hırsız yakayı ele verdi
İçki şişesini çalıp, pantolonuna sokan hırsız yakayı ele verdi
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Seda Sayan İrem Derici Mariah Carey Engin Altan Düzyatan
Spor Can Bartu Semih Özsoy Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk İstifa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Girişimcilik Zirvesi düzenlenecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 11:33:09. #1.14#
title