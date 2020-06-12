TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Girişimcilik Zirvesi düzenlenecek TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Girişimcilik Zirvesi düzenlenecek.

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Girişimcilik Zirvesi düzenlenecek. Dijital ortamda düzenlenecek zirvede kadınlar girişimcilik hayallerini ve başarılarını konuşacak.

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu tarafından, 16 Haziran'da Girişimcilik Zirvesi düzenlenecek. "Başarırsın Çünkü Kadınsın" mottosuyla dijital platformda ikinci oturumu düzenlenecek olan "Zirvedeki Kadınlar" programında, "İnovatif ve Sosyal Girişimcilik – Yeni Normalde İnovatif ve Sosyal Girişimcilik Neden Önemlidir?" temalı panelde de BEE'O Kurucusu Aslı Elif Tanuğur Samancı ile Sosyal Girişimci Şef Ebru Baybara Demir konuk olacak. Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, kendi oğlunun bağışıklık problemini propolis ile çözerek girişimciliğe adım attı ve 32 farklı ulusal ve uluslararası ödüle layık görülen bir kadın girişimci oldu. Samancı, TOBB tarafından dijital olarak düzenlenecek olan zirvede girişimcilik hikayesini paylaşacak ve geleceğin kadın girişimcilerine ilham olacak.

"Kendinize inanın"

Girişimcilik yolculuğunun detaylarıyla konuşulacağı, 'Zirvedeki Kadınlar' programı, Zoom uygulaması ve BTSO resmi Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Kadınlara kendilerine inanmalarını söyleyen Samancı, "Bilgiye ve inanca sahipseniz, o işi başarmak için yeterli gücünüz var demektir. Kendinize inanın, istekli olun, çok çalışın ve risk almaktan çekinmeyin. İnsan bir işi gerçekten isteyerek, inanarak yapar, emek verirse, başarmaması için hiçbir sebep yok. "Başarırsın Çünkü Kadınsın" mottosuyla düzenlenecek olan bu organizasyona katılıyor olmaktan çok mutluyum. Ülkemizde başarılı kadın girişimcilerin sayısı ne kadar artarsa ülkemizin gelişmişlik düzeyinin o kadar artacağına inanıyorum. Kadın girişimcilerin birbirleriyle deneyimlerini paylaşmasına imkan sağlayan bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA