TOBB, Birleşik Krallık ile tarımsal alanı kapsayan yeni nesil STA'nın imzalanmasını istiyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Brexit süreci ile Birleşik Krallık'ın, Gümrük Birliği'nin dışında kaldığını belirterek, "İmzalanan serbest ticaret anlaşmasıyla (STA) ticari ilişkiler kesintiye uğramamıştır. Sanayi ürünlerinin ticareti sorunsuz şekilde devam edecektir. Tarımsal ürünler, hizmetler, kamu alımları ve yatırım gibi yeni alanların STA alanına katılacak olmasını da memnuniyetle karşılıyoruz. Umarım kısa süre içinde yeni nesil STA da imzalanmış olur." dedi.

Hisarcıklıoğlu, çevrim içi düzenlenen Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Birleşik Krallık ile ikili ekonomik, ticari ve siyasi ilişkilerin Türkiye için her zaman çok önemli olduğunu söyledi.

Tarih boyunca Birleşik Krallık'ın, Türkiye'nin başta batı dünyası olmak üzere, Avrupa Birliği (AB) ve üçüncü ülkelerle ilişkilerinde de önemli ortağı olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Dolayısıyla, Brexit olarak bildiğimiz Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma sürecini yakından takip ettik. Çünkü Brexit'in sonuçları ülkemizi çok yakından ilgilendirmektedir. Kısaca, Türkiye, AB içinde önemli bir müttefikini kaybetmiştir. Zira Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin gelişiminde, Birleşik Krallık her zaman yönlendirici katkılar sağlamıştır. Ben, bir kez daha Türkiye-AB ilişkilerine katkıları için İngiliz hükümetlerine teşekkür ediyorum."

Hisarcıklıoğlu, tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen, 2020 yılında Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacminin 16,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, Türkiye'nin 11 milyar dolar ihracat ve 5,4 milyar dolar ithalat yaparak önceki yıllarda olduğu gibi dış ticaret fazlasını verdiğini söyledi.

Bu rakamların, AB ile Gümrük Birliği'nin sağladığı imkanlarla başarıldığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Brexit ile Birleşik Krallık, Gümrük Birliği'nin dışında kalmıştır. Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticari ilişkileri düzenleyecek yeni bir anlaşmaya ihtiyaç vardı. Ben, iş dünyası adına, Ticaret Bakanımıza ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi'ne teşekkür ediyorum. İmzalanan STA ile ticari ilişkiler kesintiye uğramamıştır. Sanayi ürünlerinin ticareti sorunsuz şekilde devam edecektir. Tarımsal ürünler, hizmetler, kamu alımları ve yatırım gibi yeni alanların STA alanına katılacak olmasını da memnuniyetle karşılıyoruz. Umarım kısa süre içinde yeni nesil serbest ticaret anlaşması da imzalanmış olur. "

Hisarcıklıoğlu, KKTC'deki iş insanlarının Birleşik Krallık ile ticaretlerini artırma taleplerini de Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'a iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı