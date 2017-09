TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "Türkiye-Abd İlişkilerini Yeni Bir Zemine Oturtma İhtiyacı Var"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "Türkiye-ABD ilişkilerini yeni bir zemine oturtma ihtiyacı var"

TOBB Başkanı Mehmet Rıfat Hisarcıklıoğlu:

"Hain FETÖ terör örgütüne rağmen büyümeye devam ettik"



ANKARA - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye-ABD ilişkilerini yeni bir zemine oturtma ihtiyacı var" dedi.

ABD Ticaret Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yöneticileri akşam yemeğinde bir araya geldi. TOBB'da gerçekleştirilen programda bir konuşma yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Türkiye ve ABD arasındaki Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması toplantılarının onuncusu vesilesiyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu çalışma yemeğine TOBB ve ABD Ticaret Odası olarak ev sahipliği yapmamıza imkan verdiği için, Ekonomi Bakanlığımıza ve ABD heyetine teşekkür ediyorum. TİFA toplantıları Türkiye ve ABD ticaretinin gelişmesi için tarihsel öneme sahip toplantılardır. Her yıl gerçekleşmese dahi ilk TİFA toplantısını 18 yıl önce gerçekleştirmişiz. Bu toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda iki ülkenin karar alıcıları ve bürokratları ikili ilişkilerin iktisadi, ticari ve yatırım boyutunu her zaman gündemde tutmaya gayret ettiler. Türk özel sektörü adına kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bu tip teknik toplantılar, ikili ticari ilişkiler için büyük önem taşıyor" diyen Hisarcıklıoğlu, "Bu toplantılarda ikili ticari ilişkilerin her boyutu ele alınıyor. Mevcut sorunlara kalıcı çözümler üretilmeye çalışılıyor. Biz, TOBB ve ABD Ticaret Odası olarak, toplam 4.5 milyon şirket adına ikili iş ilişkilerini geliştirmeye dönük her olumlu adım için teşekkür ediyoruz. Türkiye-ABD ilişkileri 90'lı yılların başında "geliştirilmiş ortaklık" kavramı çerçevesinde ele alınmaya başlanmış. İlk TİFA toplantısını 1999 yılında yapmışız. O dönemde ilişkilerimizi stratejik ortaklık olarak tanımlamışız. Daha sonra ilişkilerimizi model ortaklık olarak belirledik. Özellikle bölgemizdeki siyasi konularda birlikte karar almaya karar verdik. O günlerden bugüne Türkiye'de çok şeyler değişti" şeklinde konuştu.

"Türkiye-ABD ilişkilerini yeni bir zemine oturtma ihtiyacı var"

Türkiye ekonomisinin gelişimine değinen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bölgenin en güçlü ekonomisi ile dünyanın en güçlü ekonomisi arasındaki ilişkiyi, askeri ve siyasi ilişkilerin ötesine geçirmemiz lazım. Bu ilişkinin ekonomik ayağı mutlaka güçlendirilmeli. Türkiye-ABD ilişkilerini yeni bir zemine oturtma ihtiyacı var. Zira bugün çok farklı bir Türkiye var. Milli gelirimiz yaklaşık 2 misli artarak yaklaşık 900 milyar dolar oldu. Küresel çalkantılara ve bölgemizdeki belirsizliklere rağmen, Türkiye ekonomisi son 15 yılda hem dinamizmini, hem de direncini tüm dünyaya kanıtladı. Türkiye bölgedeki istikrarsızlıklardan dolayı sınırlarına akın eden 3 milyondan fazla Suriyeli mülteciyi kendi kaynakları ile konuk ediyor"dedi.

"Hain FETÖ terör örgütüne rağmen büyümeye devam ettik"

Konuşmasının devamında hain terör örgütü FETÖ'ye değinen Hisarcıklıoğlu, "15 Temmuz günü devletin içine sızmış hain FETÖ örgütü Meclisimizi bombaladı. Başka bir ülkede içeride ve dışarıda bu kadar olumsuz gelişme olsa çok farklı sonuçlar ortaya çıkabilirdi. İçeride ve dışarıdaki terör eylemlerine rağmen Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüdü. Dün ikinci çeyrek verileri açıklandı. Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 5.1 büyüyerek, Çin ve Hindistan'ın ardından en yüksek büyüyen üçüncü ülke oldu. Özel sektör marifetiyle istihdam son 1 yılda 1.6 milyon arttı. Sadece son 1 ayda istihdamı 70 bin kişi arttırdık. Son 1 yılda 88 sektörün 44'ünde iş yeri sayısı arttı" ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, özel sektör olarak iş ve AŞ sağlamayı,yatırım yapmayı sürdüreceklerini belirterek, "Bu vizyonla, iş dünyası olarak iki ülke ilişkilerini çok boyutlu olarak görmek istiyoruz. İlişkilerin siyasi ve askeri boyutun ötesine geçmesini, ticaret ve yatırım alanında güçlenmesine büyük önem veriyoruz. Türkiye'de yatırım fırsatları çok fazla. Aynı zamanda dünyanın her yerinde yatırım yapma kapasitesine sahip girişimcimiz de çok fazla. Türkiye'nin petrolü yok ama Türkiye'nin müthiş dinamik girişimcileri var. Bizim zenginliğimiz hızlı öğrenen, şartlara hızlı uyum sağlayan, refleksi kuvvetli, "girişimci" insanımız. İşte bu yüzden bölgemizin en güçlü ekonomisi haline geldik. Türk özel sektörü olarak bu konumumuzla ABD ile daha fazla ticaret yapmak istiyoruz. TOBB ve ABD Ticaret Odası iş birliği kapsamında, bugüne kadar, üst düzey katılımlı karşılıklı heyet ziyaretleri gerçekleştirdik. Bu çerçevede, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız olmak üzere, çok sayıda Bakanımızı ağırlama ve iş çevreleriyle bir araya getirme fırsatı bulduk. Kendilerine vizyonumuzu anlattık. Özellikle altını çizmek istiyorum, hükümetimiz iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin artmasına büyük destek veriyor" diye konuştu.

TOBB olarak sadece Ankara ve İstanbul'a odaklanmadıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Faaliyetlerimizi Türkiye'nin tamamına yaydık. Aynı şekilde, ABD'de de sadece Washington ve New York odaklı çalışmıyoruz. Atlanta, Los Angeles, San Francisco, Seattle ve Chicago'ya da uzandık. Digital ekonomi, mali hizmetler, katma değerli imalat sanayi, sağlık sektörü, ilaç sanayi, biyoteknoloji, iletişim teknolojileri ve girişim sermayesi gibi alanlara özellikle odaklanıyoruz. Türkiye ile ABD arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalanmasına çok önem veriyoruz. Başta müteahhitlik olmak üzere, üçüncü ülkelerde de ciddi iş birliği imkanlarının olduğunu biliyoruz. Bu nedenledir ki, ABD Ticaret Odası İstanbul'da Birliğimiz binasında bölge ofisini açtı. Ekim ayında ABD Ticaret Odası ile iş birliğimiz kapsamında büyük bir iş heyeti Türkiye'yi ziyaret edecek. Ortadoğu Ticaret Merkezi Projesi aracılığıyla Ortadoğu'da beraber çalışıyoruz. Biz bütün bunları, Türkiye-ABD ilişkilerinin önemine inanarak yapıyoruz. İlişkilerimizin tarihsel, sağlam ve daha büyük fayda üretme kapasitesine sahip olduğunu düşünüyoruz. Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlü olması, iki ülke için önemli olduğu kadar, Avrupa ve Ortadoğu için de çok önemli. TOBB ve ABD Ticaret Odası olarak, bu vizyonla çalışmaya devam edeceğiz. TİFA müzakerelerinin başarılı geçtiğini umuyorum. Tekrar iş dünyasının kalbine hoş geldiniz diyorum" açıklamasını yaptı.

Programa ABD Ticaret Odası ve TOBB heyetleri dışında, Ekonomi Bakanılığı Müsteşar Yardımcısı Hüsnü Dilemre, STK ve özel firmaların temsilcileri ile iş adamları katıldı.