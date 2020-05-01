TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan 1 Mayıs mesajı
01.05.2020 13:00 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:00
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, işveren olmadan işçi, işçi olmadan da işverenin tek başına bir anlam ifade etmeyeceğini belirterek, "Dolayısıyla aslında birinci hedefimiz üretmek.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, işveren olmadan işçi, işçi olmadan da işverenin tek başına bir anlam ifade etmeyeceğini belirterek, "Dolayısıyla aslında birinci hedefimiz üretmek. Üretmeden paylaşmak mümkün değil" ifadesini kullandı.
Kaynak: Dunya.com