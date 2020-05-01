TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan 1 Mayıs mesajı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, işveren olmadan işçi, işçi olmadan da işverenin tek başına bir anlam ifade etmeyeceğini belirterek, "Dolayısıyla aslında birinci hedefimiz üretmek.