TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, İlimizde Bir Takım Açılış ve Ziyaretler Gerçekleştirdi (09.11.2021)

ARDAHAN (Habermetre) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Ardahan Üniversitesi'nin 2021-2022 Akademik Yıl açılışı ve Fahri Doktora Tevcih Törenine katılmak üzere geldiği Ardahan'da Valimiz Hüseyin Öner'i ziyaret etti, ardından TOBB tarafından ilimizde yaptırılan TOBB Ortaokulu'na, Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde ki Proje ve Protokol Okuluna ve KYK Kız Yurdu TOBB Bloğu'na ziyaret gerçekleştirdi.

Ardahan Üniversitesi tarafından 2021-2022 Akademik Yıl Açılışı ve Fahri Doktora Ünvanı Tevcih Töreni düzenlendi.

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Aşık Şenlik Konferans Salonu'nda düzenlenen "2021-2022 Akademik Yılı Açılışı ve Fahri Doktora Tevcih Töreni"ne; Valimiz Hüseyin Öner, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, İlçe Belediye Başkanları, üniversitenin akademik personeli, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri, çevre il ve ilçelerin meslek odası temsilcileri ve davetliler katıldı.

Programda TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber tarafından girişimcilik alanında fahri doktora ünvanı tevcih edildi.

VALİ ÖNER: "HEDEFLERİMİZ VE HAYALLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ"

Programda konuşan Valimiz Hüseyin Öner, gelişmiş ve kalkınmış ülkelerin temel özelliklerine bakıldığında, her alanda bilgiyi üreten, bilgiye sahip olan, sahip olduğu bilgiyi teknolojiye çeviren ülkeler olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu gerçek ve anlayıştan hareketle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, her ilde bir üniversite hayalinin ürünü olarak kurulan Ardahan Üniversitesi'de gerek akademik, gerekse bilime katkı sağlayacak onlarca çalışmayla kendisini ispat etmiş, gelişimini sürdüren, bilgi üreten önemli bir eğitim yuvası haline gelmiştir. Öğrencilerimiz burada hem bilgiye ulaşacak, hem de elde ettiği bilgiyi insanlığın huzuru, refahı ve gelişimi için kullanacaktır. Çünkü bizim, üzerinde yaşadığımız bu topraklara, bizden hizmet isteyen ve yardım eli bekleyen coğrafyamıza derman olmak gibi bir mecburiyetimiz vardır. İşte bu noktada üniversitelerimiz de ülkemizin kalkınması için gerekli insan gücünü yetiştirmenin yanında, diğer taraftan da inançlara, düşüncelere, özgür ve evrensel düşüncelerin birlikte yaşama ve ötekini anlama anlayış ve kültürünün yerleşmesine önemli katkılar sağlamaktadırlar. Bugün dünya, çok büyük bir değişim ve dönüşüm süreci yaşıyor. Bizim bu süreçten geri kalmamız düşünülemez. Üzerinde bulunduğumuz coğrafyada bu millet için dua eden milyonlarca insan var. Biz kendimize güvenmeliyiz. Hedeflerimiz ve hayallerimiz doğrultusunda çok çalışmalıyız. Çünkü biz, bir cihan imparatorluğunun üzerinde kurulmuş Cumhuriyetin sorumlu birer vatandaşlarıyız. Bizi hiçbir kimsenin hedeflerimizden alıkoymasına da izin vermemeliyiz.

Değerli konuklar, sevgili öğrenciler; bugün ülkemizin de önemli derecede söz sahibi olduğu dünyamız çok hızlı değişiyor ve gelişiyor. Dünyayı değiştirenler ise takdir edersiniz ki onu kayıtsızca seyredenler değil, muhakkak ona müdahale eden, ona dokunanlardır. Bu anlamda bizler dünyaya eğitimle, bilgiyle ve kararlılıkla dokunmalıyız. Çünkü hızla gelişen ve değişen bu dünyada hedefleri olan ülkemizin söyleyecek çok sözü vardır. İşte o sözü söyleyecek olan gençler, bugün burada Ardahan'da ve ülkemizin diğer üniversitelerinde eğitime başlayarak, bu görevi üstlenmeye aday olmuşlardır.

Değerli öğrenci arkadaşlarım; üniversitelerimiz, bizlere metodoloji öğretiyor, bilgiyi öğretiyor. Üniversitelerin misyonu bilgi üretmektir. Ancak toplumla paylaşılmayan bilgi kendi kozasında kalır ve değersizleşir. Sizler burada edindiğiniz bilgileri paylaşacak, ileriki yaşamlarınızda, meslek hayatınızda burada öğrendiğiniz bilgileri kullanacaksınız, insanlığa faydalı bireyler olacaksınız. Bugün burada aldığınız eğitimle mezun olduktan sonra, iş yaşamınızda olsun, sosyal yaşamınızda olsun, bulunduğunuz her yerde hiçbir ayrım gözetmeden herkesi aynı sevgiyle, aynı insani duygularla kucaklayınız. Ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına, değişmesine ve 2023 hedeflerine kararlı adımlarla ulaşmasına katkı sağlayınız. Bu ülkenin sizden çok fazla beklentisi olduğunu unutmamalısınız. Yunus'un diliyle konuşun, hoşgörülü olun, ötekileştirmeden birbirinizi anlamaya zaman ayırın. Düşünce coğrafyanızı sloganlarla değil, araştırma ve analiz yapma ile geliştirin. Hangi üniversiteden mezun olduğumuzun değil, üniversitelerden nasıl mezun olduğumuzun önemli olduğunu unutmayın.

Kıymetli öğrenci arkadaşlarım, değerli davetliler; bugün akademik açılış yılı törenlerimize teşrifleriyle bizleri onurlandıran ve kendisine fahri doktora ünvanı tevcih edeceğimiz Sn. Rıfat Hisarcıklıoğlu'na huzurlarınızda ben de özel bir teşekkürü iletmek istiyorum. Ülkemizin ilk ve ortaöğretim hayatına katkılarının yanında özellikle kurmuş oldukları TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile yüksek öğretim alanında da ülkemize ve devletimize çok önemli hizmetleri olan, ülkemizin en önemli meslek örgütlerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yönetim kurullarına ve bilhassa Sayın Başkana çok teşekkür ediyorum. İlimizde de TOBB Ortaokulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin şehrimize hediye ettiği nadide bir öğretim kurumudur.

Sevgili öğrenci arkadaşlarım; aldığınız eğitimlerin gelecek yaşantınızda sizlere nice başarılar katmasını diliyor, 2021-2022 Akademik Yılı'nın sizler için, akademisyen hocalarımız, Rektörümüz nezdinde üniversite camiamız, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. "

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: "ORTAK AKILDA BİRLEŞENLER KAZANIYOR"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise öğrencilere verdiği "Gençlere girişimcilik fikirleri" konulu dersteki konuşmasında, kente değer katan işlere imza attıkların söyledi. Gençlere bazı tavsiyelerde bulunan Hisarcıklıoğlu, "Hatırlayın, 100 yılda nereden, nereye geldik. Bir ülke düşünün, yiyecek ekmeği yok, savaştan harap çıkmış, sanayi devrimini ıskalamış, sermayesi, üretecek makinası, eğitimli iş gücü yok. Toprağı işleyecek traktörü yok. Dil bilen insanı yok ama neyi var, müthiş bir azmi var. İşte bu nedenle sizden azimli olmazını istiyoruz. Bu vesileyle, yarında ölüm yıl dönümü olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Hiç kimsenin aranıza girmesine, etnik, mezhebi veya kültürel farklılıklar üzerinden sizleri bölmesine müsaade etmeyin. Sakın ha sakın, kimseyi ötekileştiremeyin. 'Benim fikrimden değil' diye dışlarsak biz kaybederiz. Allah isteseydi hepimizi aynı yaratırdı. Niye, düşünelim diye. Düşünen insan farklıdır. Allah da böyle tavsiye ediyor. İnsan olmak yani şerefli varlık olmak düşünmekten geçer. Ortak akılda birleşenler kazanıyor. Bu ülkenin her bir akla ihtiyacı var. Bir olacağız, beraber olacağız. Geleceğe birlikte yürüyeceğiz ve kazanacağız. Dünyanın en büyük ekonomileri arasına gireceğiz. Sizlere inanıyorum ve güveniyorum. " diye konuştu.

REKTÖR BİBER: "ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 14. YAŞINA DAHA GÜÇLÜ GİRİYOR"

Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber de Ardahan Üniversitesinin yakında daha güçlü bir şekilde 14 yaşına gireceğini hatırlatarak, "Üniversitenin başındaki yıllar, gelecekte başarısını doğrudan belirleyici olacak. Bölgenin gelişimi için doğru işler yapmanın gayreti ve kararlılığı içindeyiz. Ardahan, havası, suyu ve toprağı ile Türkiye'nin en temiz illerinden biridir. Ardahan bu avantajlarıyla önümüzdeki yıllarda yaşanabilir illerden biri olacak. " şeklinde konuştu.

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU VALİMİZ HÜSEYİN ÖNER'İ ZİYARET ETTİ

Ardahan Üniversitesi'nin 2021-2022 Akademik Yıl Açılışı ve Fahri Doktora Tevcih Törenine katılmak üzere Ardahan'a gelen TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Valimiz Hüseyin Öner'i makamında ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Hisarcıklıoğlu ile Valimiz arasında, ilimizin tarihi ve sosyo-ekonomik yapısı ile hayvancılık, tarım ve turizm gibi alanlarda yapılan çalışmalar ile uygulanması planlanan projeler konusunda sohbet gerçekleşti. Valimiz ziyaretleri dolayısıyla Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ederek, ziyareti anısında yöresel Damal Bebeği hediye etti.

Valilik ziyaretinin ardından Hisarcıklıoğlu, Valimiz Hüseyin Öner ve beraberindekilerle birlikte kent merkezinde daha önce hizmete giren TOBB Orta Okulunun da resmi açılışını yaptıktan sonra aynı okulda ATSO Başkanı Çetin Demirci'nin vefat eden oğlu Yiğitcan Demirci adına yapılan sınıfın açılışına katıldı.

Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ardahan Kız Öğrenci Yurdu'nu da ziyaret den Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Valimiz Hüseyin Öner'i, okul ziyaretlerinde çocuklar ve gençler ellerinde Türk bayraklarıyla karşıladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Valimiz Hüseyin Öner Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret etti. Odada Ardahanlı iş insanlarının katılımı ile Ardahan'ın ticaret potansiyeli konulu toplantı gerçekleştirildi. Hisarcıklıoğlu, iş insanlarının taleplerini dinleyerek not aldı.

Ziyaretlerini tamamlayan Hisarcıklıoğlu daha sonra kentte ayrıldı.

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