TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Etb'de

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu beraberindeki heyetle birlikte, Erzurum Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek meclis üyeleri ile bir araya geldi.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Hakan Oral ile Meclis Başkanı Yavuz Güney'in ev sahipliğinde meclis üyelerinin sorunlarını ve önerilerini dinleyen Hisarcıklıoğlu, tarım sektörünün dünyanın en stratejik sektörlerinden biri haline geldiğini belirtti.

Bir dizi açılış ve toplantılarda bulunmak üzere Kars ve Ardahan'a gerçekleştireceği ziyaretlerini hava şartları nedeniyle iptal etmek zorunda kalan TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Erzurum Ticaret Borsası hizmet binasında gerçekleşen ziyarete, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Ak Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, TOBB İkiz Kuleler Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, Gümrük Turizm İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Suat Selim Kandemir de eşlik ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği değerli Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun, borsaya yaptığı ziyaretten ziyadesiyle mutlu olduklarını ve geniş bir zaman diliminde bir araya gelmeyi planladıklarını da ifade etti.

Erzurum ekonomisinin ve tarımının durumu üzerine iş insanları ile istişarelerde bulunan TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, önümüzdeki ay içerisinde bankacılık sektörü temsilcileri ile birlikte Erzurum'da olmak istediklerini ifade ederek, Bankalar Birliği'nin başkan ve üst düzey yöneticilerinin reel sektörün sesini birinci ağızdan duyacağını, her iki sektöründe güçlü olması gerektiğini söyledi.

Ziyaretin ardından, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na üzerinde Erzurum Ticaret Borsası yazılı bakır işlemeli bir tepsi hediye etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA