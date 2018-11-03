TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "Bu sıkıntılı günlerde özellikle reel sektör ve finans sektörü sırt sırta, el ele vermek durumunda"

DENİZLİ - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler ile ilgili olarak, "Bu sıkıntılı günlerde özellikle reel sektör ve finans sektörü sırt sırta, el ele vermek durumunda. Biz hepimiz Türkiye için varız diyoruz. Bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak. Bu tümseği aşacağız biz" diye konuştu.

Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından organize edilen "Reel sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme" toplantısı Denizli'de başladı. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ile çok sayıda özel ve kamu bankası yöneticileri ile iş adamları ve sanayiciler katıldı. Toplantıya ayrıca Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ile birlikte kentteki oda ve borsa yöneticileri ile çevre kentlerden sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı. Gerçekleştirilen toplantı basına kapalı olarak yapılırken, toplantı öncesi Başkan Hisarcıklıoğlu ve Aydın gazetecilere toplantı ile ilgili değerlendirmede bulundu.

"Bu sıkıntıların hepsinin de geçeceğine inanıyorum"

Başkan Hisarcıklıoğlu, toplantının bir benzerinin İstanbul'da yapıldığını ikincisinin ise Denizli'de düzenlendiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Denizli'nin ev sahipliğinde toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Bu sıkıntılı günlerde özellikle reel sektör ve finans sektörü sırt sırta, el ele vermek durumunda. Bu kapsamda da ben Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve yöneticileri olmak üzere bankaların yöneticilerine teşekkür ederim. Reel sektörün sıkıntılarını ve dertlerini dinlemek için bizzat Anadolu'ya, tabana yani sahaya inerek dertleri öğrenmek için geliyorlar. Biz hepimiz Türkiye için varız diyoruz. Bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak. Bu tümseği aşacağız biz. Bu gün finans ve banka sektörü el ele verdikten sonra yapılamayacak bir şey yok. Bu sıkıntıların hepsinin de geçeceğine inanıyorum. Ben Bankalar birliğine bu anlayışı da gösterdikleri için teşekkür ediyorum.

"Aynı gemideyiz"

Hisarcıklıoğlu'nun ardından konuşan Başkan Aydın ise toplantının gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Toplantıda son yaşanan gelişmeleri reel ve finans sektörünün birlikte değerlendireceğini anımsatan Başkan Aydın, "Aynı gemideyiz. Reel sektör ve finans sektörü son gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz, özeleştiri yapacağız, eksik yaptıklarımızı tamamlayacağız, iyi yaptıklarımızı daha iyi yapmaya çalışacağız. Bu vesileyle güçlü iş birliğine vesile olduğu için TOBB'nin şahsında başkanını tebrik ediyoruz, kendilerine teşekkür ediyoruz. Toplantımızın faydalı ve hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıya geçildi.