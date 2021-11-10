TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir'i ziyaret etti - Haberler
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TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir'i ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir'i ziyaret etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'i makamında ziyaret etti.

ARDAHAN (İHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'i makamında ziyaret etti.

Başkan Demir, ziyaretleri dolayısıyla Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ederek, ziyareti anısında yöresel Damal Bebeği hediye etti. Başkan Demir ayrıca Ardahan iş dünyası için yapacak oldukları çalışmalar ve projeler hakkında bir süre sohbet etti. - ARDAHAN

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir'i ziyaret etti

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir'i ziyaret etti

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir'i ziyaret etti

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir'i ziyaret etti

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