TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Altınkaya için başsağlığı mesajı yayımladı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya için başsağlığı mesajı yayımladı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya için başsağlığı mesajı yayımladı.

Hisarcıklıoğlu mesajında, Kayseri'nin önemli bir değerini kaybettiğini belirtti.

Altınkaya'nın kaybından büyük bir üzüntü yaşadıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Veli Altınkaya, Kayseri'de basın mensuplarına rol model olmuş, yerel basının duayen gazetecilerindendi. Hem gazetecilik hayatında hem de görev aldığı STK'lar ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde birçok başarılı çalışmaya imza atan önemli bir isimdi. Bir aydır Kovid-19 tedavisi gören dostum Veli Altınkaya'nın vefatından dolayı derin bir üzüntü içindeyim. Türk iş dünyası adına kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Türk basınına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil