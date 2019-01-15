TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Ytso'yu Ziyaret Etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO)'nı ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret ederek istişarede bulundu. TOBB Başkanı M. Hisarcıklıoğlu'nu YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özkan Şenel, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemil Demiryürek, Hakan Gençer, Sabahattin Çetin ve Özgür Çavuşoğlu ile YTSO Meclis Başkan Yardımcısı Bahadır Düner ve Meclis Katip Üyesi İhsan Yılmaz karşıladılar.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Yalova'nın metropollere olan yakınlığı büyük bir avantaj. Yalova'nın termal turizm potansiyelini daha iyi değerlendirmemiz lazım ve bu bölgeyi tüm dünyaya daha iyi tanıtmalıyız" dedi.

Ziyaret sonrasında TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve YTSO yöneticileri, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu. - YALOVA

Kaynak: İHA