TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Yeni yılın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum"

30.12.2019 16:11 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:16

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2020 yılı için herkese sağlık, huzur ve mutluluklar diledi.



Girişimciliğin özünde üretim olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, huzuru ve refahı sağlayabilmek için de çok çalışmaya, üretmeye ve kardeşliğe ihtiyaç olduğunun altını çizdi.



İş dünyası olarak, ülkemizin geleceğine umutla baktıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, yeni yıla ilişkin şunları söyledi:



"Geride bıraktığımız yıl ekonomide zor bir sürecin ardından toparlanmaya geçiş dönemi oldu. Yapısal reformları hayata geçirebileceğimiz yola girdik. Resmi veriler de ekonomide toparlanma olduğunu ve yeniden özlenen büyüme rakamlarına doğru yol alındığını göstermekte. Yıl boyunca özel sektörün sıkıntılarını çözmek üzere, iş dünyasından gelen pek çok talebi hükümetimize ilettik ve hayata geçmesinde aracı olduk. Seneyi; Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği koordinasyon görevi ile yola çıktığımız, büyük bir özlemle beklenen ve tüm topluma umut ve heyecan veren Türkiye'nin Otomobilinin tanıtımı ve müjdesi ile kapattık. İnşallah 2020'de de güzel şeyler yaşamaya devam edeceğiz. 2020 yılının ekonomik anlamda daha iyi bir yıl olmasını temenni ediyoruz. İş dünyası olarak ülkemizin yarınlarından umutluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın, herkese sağlık, huzur ve mutluluklar getirmesini diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA