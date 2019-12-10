TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Akşener'i ziyaret etti
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Akşener'i ziyaret etti

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyetin salona gelişi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi Kabulden görüntüler ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel merkezde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

10.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:31
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Akşener'i ziyaret etti

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyetin salona gelişi

İYİ Parti Genel Başkanı 'in salona gelişi

Kabulden görüntüler ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel merkezde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Akşener'i ziyaret etti
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