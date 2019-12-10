TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Akşener'i ziyaret etti
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyetin salona gelişi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi Kabulden görüntüler ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel merkezde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
10.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:31
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyetin salona gelişi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi
Kabulden görüntüler ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel merkezde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Kaynak: AA