TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, asgari ücret desteği konusunda yasal mevzuatın hala tamamlanmadığını belirterek, "Bu konunun daha fazla gecikmeden sonuçlanmasını bekliyoruz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, asgari ücret desteği konusunda yasal mevzuatın hala tamamlanmadığını belirterek, "Bu konunun daha fazla gecikmeden sonuçlanmasını bekliyoruz." dedi.

TOBB Türkiye Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un da katılımıyla TOBB binasında gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, sektör meclislerinde her sektördeki en büyük 40 firmanın yer aldığını ve her mecliste o sektörle ilgili kamu kurumlarının da temsilcilerinin de bulunduğunu ifade etti.

Bu sayede sektör meclislerinin özel sektör ile kamu idaresini bir araya getirdiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, sektör meclisi başkanlarının ve üyelerin yaptıkları çalışmalarla sektörel sıkıntıların çözülmesini sağladıklarını dile getirdi.

Bir haftadan beri toplantı için kapsamlı bir çalışma yapıldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Her sektörde en çok öne çıkan sorunlar ve bunların çözümüne yönelik öneriler bir araya getirildi. Bunların hepsini, ilgili kurumlara bazında da tasnif edip ileteceğiz. İnanıyorum ki arkadaşlarımızın bu değerli çalışmalarıyla, kamu-özel sektör iş birliğine yeni bir ivme kazandıracak, ekonominin büyümesine destek vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, bazı taleplerini şöyle sıraladı:

"Asgari ücret desteği konusunda yasal mevzuat hala tamamlanmadı ve uygulama başlamadı. Bu konunun daha fazla gecikmeden sonuçlanmasını bekliyoruz. Ticaret sicilde, şube tescil giderleri yeni şirket kurmaktan daha pahalı hale geldi ve büyük bir mali külfete dönüştü. Burada indirime gitmeye ihtiyaç var. Ham madde tedarikinde sorunlar yaşanıyor. İhracat taahhüt kapamaları ve dahilde işleme izin belgeleri için ilave süre verilmesine ihtiyaç var, zira pandeminin etkileri hala devam ediyor. Gümrük işlemlerinde özellikle fazla mesai ücretleri önemli bir gidere dönüştü ve ihracatçılarımıza çok olumsuz yansıyor, bu konuda bir düzenleme gerekiyor. AB Yeşil Mutabakatı'na yönelik olarak, kamu ve özel sektör birlikte çalışarak, ortak politika belirlenmesine ihtiyaç duyuluyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Haberler Ekonomi
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