TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Tokat'ta Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Tokat'ta odalarımız, borsalarımız güzel işlere imza atıyor. Odalarımız Tokat'ın gelişmesi ve zenginleşmesi için ellerini taşın altına koyuyor, çalışıyorlar." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Tokat'ın Zile ilçesinde yaptırılan okulun açılış törenindeki konuşmasında, bugün Tokat'a hayırlı işler yapmak için geldiklerini söyledi.

TOBB olarak Tokat'taki 7 oda ve borsanın desteği ile Zile'ye Anadolu lisesi yaptıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, bu okulun arazisinde 1905 yılında 2. Abdülhamit döneminde açılan Zincirli Süfla Mektebi'nin bulunduğunu anlattı.

Okul binasının 1. Dünya Savaşı'nda revir olarak kullanıldığını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasıyla okula 'Sakarya' ismi verilmişti. Sakarya okulu, uzun yıllar faaliyet göstermiş ve sonrasında yıkılmış. Biz de 1915'ten bu yana aynı ruh ve aynı heyecan ile ülkemiz için çalışırken, bu arazide bulunan eski okuldaki 'Sakarya' ismini yeni yaptığımız okulda da yaşatmak istedik. İşte bu yüzden okulumuzun adını da Tokat Zile TOBB Sakarya Anadolu Lisesi koyduk." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde düzenlenen istişare toplantısında konuşan Hisarcıklıoğlu, Tokat ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tokat'ta 2017 yılındaki iş yeri ve istihdam sayılarına değinen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 2017'de açılan şirket sayısı yüzde 11 olmuş. Tokat'ta bu rakam yüzde 20 olmuş. Türkiye'de çalışan işçi sayısı yüzde 10 arttı. Tokat'ta ise yüzde 22 artmış. En büyük 500 sanayi kuruluşu içinde Tokatlı firma sayısı 10 sene önce bir iken şimdi 2 şirket var. Tokat'ta odalarımız, borsalarımız güzel işlere imza atıyor. Odalarımız Tokat'ın gelişmesi ve zenginleşmesi için ellerini taşın altına koyuyor, çalışıyorlar."

Programda daha sonra başarılı iş adamlarına plaket ve teşekkür belgesi verildi.

Hisarcıklıoğlu, Turhal Ticaret ve Sanayi Odasında da üyelerle bir araya geldi.