TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "TOBB İkiz Kuleleri bu akşam Türk ve Azerbaycan bayrakları ile...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB İkiz Kuleleri bu akşam Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donattıklarını ifade etti.