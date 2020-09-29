TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "TOBB İkiz Kuleleri bu akşam Türk ve Azerbaycan bayrakları ile...
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "TOBB İkiz Kuleleri bu akşam Türk ve Azerbaycan bayrakları ile...

29.09.2020 20:45 | Son Güncelleme: 29.09.2020 20:48
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB İkiz Kuleleri bu akşam Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donattıklarını ifade etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB İkiz Kuleleri bu akşam Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donattıklarını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan iş dünyasının temsilcisi Azerbaycan Sahipkarlar Konfederasyonu Başkanı Mehmet Musayev ile telefon görüşmesi yaptıklarını belirtti.

Görüşmede, kardeş Azerbaycan halkının yanında oldukları mesajını veren Hisarcıklıoğlu, "TOBB İkiz Kuleleri bu akşam Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donattık. #AzerbeycanYalnızDeğildir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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