: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Son 10 yılda kadın girişimci sayımız 2 katına çıktı"

07.12.2019 00:09 | Son Güncelleme: 07.12.2019 00:14

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, binlerce kadına girişimcilik eğitimi verdiklerini belirterek, son 10 yılda kadın girişimci sayısının 2 katına çıktığını açıkladı.

Kocaeli Sanayi Odası tarafından, Marmara Bölgesi'ndeki başarılı sanayi kuruluşlarının ödüllendirilmesi ve tanıtımlarına katkı sağlanması amacıyla bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Sektörel Performans Değerlendirme" ödül töreni, Başişkele'deki bir otelde gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'na organizasyondan dolayı teşekkür ederek, kentin Türkiye ekonomisindeki önemine değindi.

Hükümetle beraber çalışarak iş dünyasını iyileştiren reformlar yaptıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Dünya Bankası'nın 190 ülkede düzenlemiş olduğu iş yapma kolaylığı endeksi var. Türkiye, geçen sene iş yapma kolaylığı endeksinde 43, bu sene 33. konuma geldi. Hedef, iş yapma kolaylığı endeksinde ülkemizi ilk 20 ülke içine sokmak. Tarihimizde de bu sıraları hiç görmemiştik." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, mesleki eğitimin önemine de işaret ederek, mesleki yeterlilik belgesi olan kişilerin iş yerlerinde çalıştırılması gerektiğini vurguladı.

"Tek kanatlı uçmaya çalışmışız, kadınları ihmal etmişiz"

Daha fazla kadın girişimcinin aralarında bulunması gerektiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, "İşsizliği azaltmanın yolu daha fazla girişimci. Bu alanlardan birini hep ihmal etmişiz. Tek kanatlı uçmaya çalışmışız. Kadınları ihmal etmişiz. TOBB olarak 12 yıldır kadın girişimciliğini desteklemek üzere tüm uluslararası Türk şirketlerle çalışıyoruz. Bu konuda Google, Turkcell, Facebook, Coca-Cola ve Amazon'la çalıştık. Binlerce kadına e-ticaret ve girişimcilik eğitimleri verdik. Kod yazmayı öğrettik. Kadınlarımız da müthiş azimle çalışıyorlar. Son 10 yılda kadın girişimci sayımız tam 2 katına çıktı. Eskiden toplam girişimcilik içindeki kadınların payı yüzde 5 idi şu anda 9,6 oranına geldi ki bununla da gurur duyuyorum. Kadın girişimcilerimiz ilk günden bu yana genç kızlarımıza rol model oluyor." ifadesini kullandı.

Farklılıklarının, zenginlikleri olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, "Hedefimiz, iş dünyası insanları olarak ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokmak." dedi.

"Ülkeler korumacılık duygusuyla hareket etmeye başladı"

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur da küresel ticarette sıkıntılı dönemden geçildiğini, ülkelerin korumacılık duygusuyla hareket etmeye başladığına işaret etti.

ABD'nin ticaret ve ekonomik konularda yaptığı düzenlemeler ve antlaşmalara değinen Batur, "Bunun etkileri Dünya Ticaret Örgütü'nde doğrudan doğruya ticaretin yönünde sapmalar olarak, dikkate almamız gereken yeni eylem planları olarak karşımıza çıkıyor. Dünya Ticaret Örgütü, 2019 yılı ticaret büyüme rakamını yılın başında 3 açıklamıştı, şu anda 1,2'ye çekti. Bu çok ciddi bir değişimdir." diye konuştu.

Batur, 69 ülkenin ihracat rakamını 1,5-2 ay içinde tamamen açıklamış olacağını aktararak, "Bu 69 en büyükler, kurumsal ekonomiye sahip olanlar. Bu 69 ülkenin sıralamasına bakılınca 50 ülke eksi büyüme açıklıyor. Yani ticareti geriye doğru gitmiş, eksi yüzde 2,6 küçülmüş. Biz büyüyenler grubundayız. 19'luk artı değer gösteren gruptayız. O 19'un içinde de artış oranımız yüzde 7, reel değer olarak yani mutlak artış değeri olarak ise 5. sıradayız. Bu çok önemli, bunu yapanlar da bugün buradaki sanayici, ihracatçı ve üreticilerdir." ifadesini kullandı.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da Kocaeli'nin Türkiye'de sanayinin kalbinin attığı kent olduğunu belirterek, kentin Türkiye ekonomisine en fazla katkı veren illerin başında geldiğini anlattı.

Zeytinoğlu da kentin Türkiye sanayisindeki yeri ve önemini anlatarak, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda, dereceye giren 24 firmanın temsilcilerine ödülleri protokol tarafından verildi.

"Büyük Ödül", büyük ölçekli firmalar kategorisinde Mustafa Nevzat İlaç ve KOBİ kategorisinde Genmacs Otomasyon, "petrol ve petrol ürünleri sanayi sektörü ödülü" büyük ölçekli firmalar kategorisinde Tüpraş, "inşaat ve yapı malzemeleri sektörü ödülü" büyük ölçekli firmalar kategorisinde Nuh Çimento, "taşıt araçları ve yan sanayi sektörü ödülü" büyük ölçekli firmalar kategorisinde Kordsa Teknik'e verildi.

Kaynak: AA

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