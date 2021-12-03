TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sivas Ticaret Borsası'nın 30. kuruluş yıl dönümünde konuştu Açıklaması

SİVAS (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sivas Ticaret Borsası'nın 30. kuruluş yıl dönümü kutlama programına katıldı.

Borsa binasındaki kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Hisarcıklıoğlu, Sivas Ticaret Borsası'nın, yaklaşık 30 senedir Sivas'ta tarım ve hayvancılığın daha çok gelişmesi için çalıştığını belirterek, "Laboratuvarıyla, satış salonuyla üyesinin ihtiyaç duyduğu her hizmeti sunuyor. Üstelik Sivas Ticaret Borsası üyesine akredite borsa olarak hizmet sunuyor. 5 yıldızlı hizmet veriyor. Şimdi bu yeni analiz laboratuvarı da Sivas'a ayrı bir değer katacak. Burada tarımdan hayvancılığa kadar, pek çok ürün analiz edilecek. Bu sayede Sivas menşeli ürünler, kalitesiyle ve borsamızın güvencesiyle, çok daha kolay müşteri bulacak, daha çok talep görecektir." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, bölgede sadece Sivas Ticaret Borsası tarafından verilen yetkili sınıflandırıcı hizmetinin de lisanslı depoların gelişip büyümesini sağladığını söyledi.

Sivas'ın ürünleri tanıtma konusundaki gayretlerine de bizzat şahit olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, "İşte en son 2 ay önce, Antalya'da ülkemizin en büyük yöresel ürünler fuarı olan Yörex'te, Sivas'ın yöresel ürünleri büyük ilgi gördü. Sivas odamız ve borsamız, dünyaca ünlü Sivas Kangal köpeğini, Sivas sucuğu, köftesi, pastırması, katmeri, tuzu, balı ve turşusunun reklamını gayet güzel yaptı." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, pastırmanın Sivas ile Kayseri şehirlerini bütünleştiren bir değer olduğunu belirterek, Kayseri'deki pastırma ustalarının büyük bir bölümünün de Sivas'ta yetiştiğini anlattı.

Programda kentin tarım ve hayvancılığına değer katan kotasyon rekortmenleri ödüllendirildikten sonra Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Hisarcıklıoğlu'na "Sivas Ticaret Borsası" yazılı pastırma hediye etti. Ardından borsanın 30. kuruluş yıl dönümüne özel pasta kesildi.