TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Sigorta Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomide gerçekleşecek hızlı büyüme sürecinde sigortanın öneminin daha da artacağını bildirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomide gerçekleşecek hızlı büyüme sürecinde sigortanın öneminin daha da artacağını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, Sigorta Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İklim değişikliği ve salgın sürecinin de etkileriyle sigorta korumasına daha fazla ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Bizler, artan risklerimizi güvence altına almak için sigortadan faydalanarak enerjimizi büyümeye, işimizi geliştirmeye odaklamalıyız. Salgın sonrası ekonomimizde gerçekleşecek hızlı büyüme sürecinde sigortanın önemi daha da artmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye sigortacılık sektörünün, her türlü riski koruyacak durumda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türk Reasürans AŞ'nin kurulması, Özel Riskler Yönetim Merkezinin teşekkül ettirilmesi ve sigorta şirketlerimizin güçlü mali yapılarıyla, ihtiyaç duyduğumuz tüm alanlarda sigorta güvencesine daha kolay ulaşabileceğiz. Birliğimiz çatısı altında örgütlenen acenteler ve eksperler, Türkiye'deki sigorta sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesine önemli katkılar yapmaktadırlar. Sigortanın tabana yayılması ve ulaşılabilir olmasında sigorta acentelerinin, risklerin belirlenmesi ve bir hasar durumunda sigorta şirketleri ile sigortalılar arasında adaleti sağlamakta ise sigorta eksperlerinin büyük payı vardır. Her iki mesleğin mensuplarının geleceğe daha güvenle bakabilmeleri, asgari standartların ve mesleki disiplinin korunması, böylece sektöre daha fazla katkı yapmalarını sağlamak için TOBB olarak her türlü desteği veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle TOBB nezdinde örgütlenen sigorta acenteleri ile sigorta eksperleri başta olmak üzere, tüm iş aleminin ve sektörde görev yapan tüm çalışanların Sigorta Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlıklı günler diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök