TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sel nedeniyle Düzce'ye geldi

-Hisarcıklıoğu, "Devlet ve banka borçlarının en azından 1 yıl faizsiz olarak ötelenmeli"

DÜZCE - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Düzce'de yaşanan sel bölgesinde yaptığı incelemenin ardından Vali Dr. Zülkif Dağlı'yı ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmasında "Bir an önce devlet borçlarını ve banka borçlarının en azından bir yıl faizsiz olarak ötelenmesi esnafın ayakta durabilmek için fırsat oluşturulması çok önemli" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sel felaketi yaşayan Düzce'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Bölgede yaptığı incelemenin ardından ise Hisarcıklıoğlu Vali Dr. Zülkif Dağlı'yı ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan Hisarcıklıoğlu turizm sezonunun ortasında böyle bir felaketin yaşanması esnafı zor durumda bıraktığını belirterek, "Öncelikle geçmiş olsun. Allah bir daha böyle bir felaketi bizlere yaşatmasın göstermesin. Büyük bir felaketten dönmüşüz. Aslında etkilerini de biraz önce Akçakoca'da gördük. 7 tane şehidimiz var. Allah makamlarını cennet etsin. Allah yar ve yardımcıları olsun. Allah devletimize de milletimize de zeval vermesin. Devletimizin ne kadar güçlü olduğunu bilhassa bu afet yerine gidince oradaki arkadaşlarımızın yansımalarında da aldığımız netice devletimiz anında işe vaziyet ederek felaketin boyutunun büyümesi konusunda tedbir almış. Tabi sağ olsun sizin (Vali Zülkif Dağlı) koordinasyonunuz da burada çok güzel bir iş yürütülmüş. Allah sizlerden da razı olsun. Bu ülkemiz açısından da büyük bir şans sizlerin buradaki hassasiyetiniz bizler açısında çok önemli. Ben size de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Özellikle Akçakoca'da ki üyelerimizin bir ortak talebi var. Oradaki görüştüğümüz arkadaşlarımızın özellikle bir an önce devletimizin Akçakoca'ya Afet bölgesi ilan edip, gerek kredi gerekse banka borçları çünkü tam turizm sezonunun ortasında böyle bir felaketin yaşanması onları zor durumda bırakmış. Gittiğimizde de gördük sokaklarda kimse kalmamış. Tam turizmde bir hasat elde edecekken bundan dolayı çok büyük sıkıntı çekmişler. Bundan dolayı da sayın valim gerek sizden ricamız, gerekse hükümetimizden ricamız üyelerimize yönelik olarak afet bölgesi ilan edip bir an önce devlet borçlarını ve banka borçlarının en azından bir yıl faizsiz olarak ötelenmesini bunlarında imkanlarının ölçüsünde artık ayakta durabilmek için fırsat oluşturulması çok önemli. Burada size de çok teşekkür ediyoruz. Burada hemen işe vaziyet etmişsiniz ve bizim arkadaşlarımızın tamamına sahiplenmişsiniz. Bundan dolayı da size çok teşekkür ediyorum. Allah bunu da geçmiş etsin "diye konuştu.

Vali Zülkif Dağlı'da sıkıntılı günleri birlik beraberlik içerisinde atlatılacağını işaret ederek, "Bizi böylesi sıkıntılı günümüzde yalnız bırakmadınız. Tabi burada ticaret erbabımızın sizden de beklentisi doğuyor böyle durumlarda. Tabi şimdi burada gerçekten birlik beraberlik içerisinde tüm kamu kurumlarımız ile çevremizdeki valiliklerimiz ile çevremizdeki belediye başkanlıklarımız ile yine sivil toplum kuruluşlarımız ile güzel bir çalışma sergilendi. Yine ticaret odamızda hem bu yaşananlar vesilesi ile hem de öncesinden çok yakın çalışıyoruz. Akçakoca Ticaret Odamız ile de yakın çalışıyoruz. Burada güzel bir birlik beraberlik ve organizasyon var. İnşallah bu sıkıntılı günleri hep birlikte atlatacağız. Sizin burada olmanız, böylesine yardım ve destek ile en azından psikolojik olarak bile olsa kendi varlığınız ile bile olsa burada olmanız gerçekten tüm ticaret erbabımıza güç veriyor. Çok teşekkür ediyoruz tekrar" şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü makamında ziyaret etti.

Kaynak: İHA