TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Seçimsiz Geçecek Dönemi, Kesintisiz Bir İcraat Dönemine Çevirmeliyiz"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Seçimsiz geçecek dönemi, kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz"

İSTANBUL - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Şimdi, önümüzdeki 4.5 yıllık seçimsiz dönemi, yapısal sorunlarımıza kalıcı çözümler getirmek için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Zira ekonomide atılacak çok adım, yapılacak daha çok işimiz var. Bu dönemi, kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Türkiye'de seçimsiz geçecek 4.5 yılın kesintisiz bir icraat dönemine çevrilmesi gerektiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, bu gibi istişare toplantılarının iş dünyası açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Türk iş dünyası örgütleri olarak Bakanımız ile bu yeni atılım dönemini istişare etmek için bir araya geldik. Bu istişare süreci bizler için çok önemli. Çünkü üyelerimizin sorunlarını hem devletimiz ile hem de bir birimizle istişare edebiliyoruz. Ortak sorunlarımıza ortak çözümler bulabiliyoruz" dedi.

"İcraat ve reform alanlarını tabanla üyelerimizle birlikte belirliyoruz" diyen Hisarcıklıoğlu, "Şimdi, önümüzdeki 4.5 yıllık seçimsiz dönemi, yapısal sorunlarımıza kalıcı çözümler getirmek için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Zira ekonomide atılacak çok adım, yapılacak daha çok işimiz var. Bu dönemi, kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz. Hazine-Maliye Bakanımız Berat Albayrak tarafından da önümüzdeki hafta ekonomide yeni bir yol haritası açıklanması bekleniyor" diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, bu yol haritasıyla birlikte, kamu maliyesinde disiplinli duruşun sürmesi, dış kaynak ihtiyacının azaltılmaya devam edilmesi, özel sektörümüzün rekabet gücünü artıracak tedbirlerin devreye alınması, Türkiye'ye ve ekonomiye olan güveni artıracağının altını çizdi.

Kaynak: İHA