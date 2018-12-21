TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Sakarya'da, Dünya ile rekabet edebilen ürünler üretiyoruz"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Türk-İş Genel Başkanı Atalay "Sakarya'nın Yıldızları Ödül Töreni"ne katıldı

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "Fabrika çalışanları ve fabrikaya zarar verecek bir şey yaptırmayız"

SAKARYA - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, Sakarya'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı oda ve borsaların ortak düzenlediği "Sakarya'nın Yıldızları Ödül Töreni"ne katılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,"" dedi.

Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası, Akyazı Ticaret Borsası iştiraki ile SATSO öncülüğünde Sakarya Üniversitesi Kongre Merkezi'nde, Sakarya'nın Yıldızları Ödül Töreni" düzenlendi. Törende 9 farklı kategoride toplam 108 ödül verildi. Düzenlenen törene başta TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay olmak üzere çok sayıda davetli katılım sağladı.

"Fabrikaya zarar verecek bir şey yaptırmayız"

Törende konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Sakarya'da faaliyet gösteren "Tank Palet Fabrikası"nın özelleştirilmesi kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Atalay, "Dün sabah Ankara'da canlı yayına katılacakken önüme bir kağıt uzattılar ve dediler ki Adapazarı'nda Tank Palet fabrikası özelleşiyor, kapanıyor. Asgari ücreti konuşurken onu anlattım; 714 kişi çalışıyor, 112 memur çalışıyor geri kalanı subay ve astsubay 972 sayı. Şimdi kendimizi onların yerine koyalım. Onların ailesinin yerine koyalım, fabrika ne olacak, kocam ne olacak, çocuğum ne olacak, fabrika kapanacak mı hiç kimse bir şey bilmiyor ve açıklama yapmıyor. Bu şehirde vekiller var, büyükşehir belediye başkanımız var bu konuyla ilgili birisinin bir şey söylemesi gerekmiyor mu, gerekiyor. Dün milli savunma yetkilileri ile konuştum bu şehre bir bilgi verebilmek için. Ben 3 yerden sorumluyum; 1 işçi, 2 Türk-İş'in başkanıyım ve 3'üncü olarak Sakaryalıyım. O fabrika da çalışanlara ve o fabrikaya zarar verecek bir şey yaptırmayız Allah nasip ederse. O fabrikada ki arkadaşlarımız ile ilgili yetkililerin kısa zamanda bilgi vereceğine inanıyorum" dedi.

"Sakarya'da, Dünya ile rekabet edebilen ürünler üretiyoruz"

Dünya ile rekabet edebilen ürünlerin Sakarya'da üretildiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'yi inceleyin ve bakınız bir şehrin ekonomisi ileriye gittiyse, zenginleştiyse, şehrin yöneticilerinde birlik ve beraberlik varsa o şehrin ekonomisi farklı bir noktaya gidiyor. Burada iş dünyası ödül törenimizde valimiz var, belediye başkanımız, rektörümüz ve işçilerin başkanı var bu birliktelik bereketi getiriyor. İşte bu birliktelikte aslında Sakaryamıza özellikle rahmet ve bereketi getiriyor. Neredeyse senede 2 sefer Sakarya'ya geliyorum niye geliyorsunuz derseniz, sizden moral alıyorum. Bugün morali sizden alıyorum ve moral ihtiyacı olan yerlere alıp götürüyorum. Birkaç tane rakam vereceğim. Sakarya, Türkiye'nin en büyük bin sanayi kuruluşu içerisinde. Sakarya'da bulunan firma sayımız 10 sene önce 9'muş şimdi 13'e yükselmiş. İhracatta Sakarya 51 ili geride bırakmış. Sakarya ihracatta 81 ilin 51'ini geride bırakmış. Öte ki taraftan bu birlik ve beraberlikle Sakarya bir marka şehir haline geldi. Türkiye'de üretimin başkentlerinden bir tanesi Sakarya. OSB'ler durmadan çalışıyor. Sakarya'da ki üretilen her 5 araçtan 4'ü ihraç ediliyor. Dünya standardında bir kalite yapıyoruz biz ve Dünya ile rekabet edebilen ürünleri Sakaryamız'da üretiyoruz" diye konuştu.

"İstihdam üzerinde ki vergi yükü kalksın"

Hisarcıklıoğlu, "Kısa çalışma ödeneği mevzuatı değişti, sanayicilerimizin bundan faydalanması mümkün hale geldi. Yaklaşık şuan itibari ile 9 bin işçimiz işini kaybetmeden işsizlik sigortasını aldığı maaşla iş yerinde çalışmaya devam ediyor. SGK prim borçlarını özellikle düzgün ödeyen mükellefler için son 5 yılda düzgün ödeyenlerin son 1 yılda yaptıkları bir aksaklığı 60 aya kadar vadelendirildi. Özellikle kamuya iş yapan kardeşlerimiz için işlerini tasfiye edebilme imkanı sağlanarak, tasfiye kararnamesi çıkartıldı. Ticari uyuşmazlıklar, bugün en haklı ticari davanın süreci 2 buçuk yıl bu kapsamda arabuluculuk müessesesi zorunlu hale geldi bunla ilgili yasa çalışması bitti. Bankalardaki kredilerin, farklı bankalardaki borçlarımızın yeniden yapılandırılması imkanı çıktı. Teknik iflas bizim için çok önemliydi şirketlerimizin bilançosu için. Teknik iflas sorunu çözüldü. İç piyasaya destek olmak üzere 4 sektörde; otomotiv, mobilya, konut ve beyaz eşya da KDV-ÖTV indirimleri sağlandı. Bu sektörlerde ki iyileştirmeler ile beraber piyasamız biraz olsun dönmeye başladı. Sıkıntılarımız yok mu var. Bunlardan bir tanesi istihdam üzerinde ki vergi yükleri. Bin 600 TL asgari ücret ama bana maliyeti 2 bin 500 lira. Bizde işçimizi daha fazla alsın diyoruz ama üzerimizde ki vergi yükünü kaldırın da işçimiz hiç olmazsa 2 bin 500 lira alsın diyoruz. Bunun üzerinde ki yük kalksın" şeklinde konuştu.

"Birlik ve beraberliğimizi koruyalım"

Birlik ve beraberliği koruyarak ortak bir akılda birleşilmesi gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Ben ülkemin geleceğine güveniyorum. Son 25 senede iç ve dış kaynaklı bir sürü kriz, çalkantı yaşandı ve hepsini de atlattık. Bunun da üstesinden geleceğiz inşallah yeter ki birlik ve beraberliğimizi koruyalım. Birliğimizi, beraberliğimizi korursak yapamayacağımız iş yok. Bu tekerlek, bu tümsekte kalmayacak, tümseği aşacağız. Daha öncekilerini de aştığımız gibi. Tümseğe çıkarken biraz zorlanırız ama tümsekten iniş var, esas o günlere hazırlanmamız lazım. Siz değerli kardeşlerimden bir tek ricam var; ne olur birbirinizi ötekileştirmeyin, birbirinizi dışlamayın. İyi günde kötü günde bir ve beraber olursak bu işleri başarabiliriz. Eğer el birliği yapıp bir araya gelebilirsek rahmeti ve bereketi görürüz yani aynı Sakarya'nın yaptığı gibi. Hepimiz farklı düşünebiliriz, farklı düşünüyoruz diye birbirimizi dışlamayacağız. Tam tersine farklılığımız zenginliğimiz, farklılıklarımızı tartışarak ortak akılda birleşeceğiz. Ortak akılda birleştikten sonra yapamayacağımız hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA