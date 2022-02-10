TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ordu'da okul açılışında konuştu Açıklaması

ORDU (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "TOBB olarak bugüne kadar 153 eğitim tesisini ülkemize ve gençlerimize kazandırdık. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Altınordu ilçesindeki TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin açılışında yaptığı konuşmada, Ordu'da hayırlı bir iş için bulunduklarını söyledi.

Bugünkü okul açılışında kendilerini yalnız bırakmayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, Bakan Özer'in hem önceki görevleri hem de bakan yardımcılığı dönemindeki icraatlarına hep birlikte şahit olduklarını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, "Allah emeklerinden razı olsun. Bundan sonra da hem eğitim hem de mesleki alanlarda özel sektörümüze verdiği destekler için de kendisine müteşekkiriz. Bu okul eğer açılış noktasına geldiyse bakan yardımcılığı ve bakanlığında çok emekleri var. Bunu hiç unutmamak lazım." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, 2022 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 70 yaşına bastığını belirterek, "Bizim 70'inci yıl dönümümüz. Kurucularımızı ve bugüne kadar emeği geçen herkesi minnetle ve saygıyla yadediyoruz. Çünkü onların mirası üzerine götürüyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine güç veren, birlikte çalışmaktan keyif duyduğum tüm oda, borsa ve üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rifat Hisarcıklıoğlu, 70 yıl sonra aynı ruh ve heyecanla güçlü Türkiye ve güçlü ekonomi için çalışmayı sürdürdüklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak memleketin öncelikli meselesinin eğitim olduğuna inandık. Bu vizyonla hareket ettik. En önemli yatırım alanı olarak da ülkemize yeni okullar kazandırmaya ihtiyaç olduğunu duyduk. TOBB olarak bugüne kadar 153 eğitim tesisini ülkemize ve gençlerimize kazandırdık. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz."

İhtiyaç sahibi öğrencilere de destek olmaya devam ettiklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "2002 yılından bu tarafa 81 ilde 200 bin öğrenci kardeşimize her yıl oda ve borsalar aracılığıyla eğitim yardımında bulunduk. Bulunmaya da devam ediyoruz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Kovid-19 salgını döneminde uzaktan eğitimde fırsat eşitliği sağlanması için oda ve borsaların desteğiyle 30 bin tablet ve bilgisayar dağıttıklarına dikkati çekerek, "Yüksek öğretimde de aynı sorumluluk bilinciyle hareket ederek elimizi taşın altına koyduk. Ülkemizi ve iş dünyamızı geleceğe taşımak için 2003 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi kurduk. Bugün bu üniversite genç olmasına rağmen lider üniversiteler arasında yer almaktadır." diye konuştu.

TOBB'un eğitime yaptığı yatırımların toplam hacminin 3,6 milyar lira olduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu, "Ama biz burada durmuyoruz. Yeni ve daha büyük bir işe girişiyoruz. TOBB olarak geçen gün Sayın Bakanımızla imzaladığımız protokol kapsamında oda ve borsalarımızın bulunduğu 154 ilçede 154 yeni okulun hareketini başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ordu'nun Fatsa ve Ünye ilçelerinde de okul yapacaklarını belirten Hisarcıklıoğlu, bu yatırımların da hayırlı olmasını diledi.

Hisarcıklıoğlu, Ordu'da açılışı yapılan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 32 dersliği, yurdu, spor salonu, atölyesi ve kütüphanesiyle tam bir mesleki eğitim kompleksi olduğunu, burada öğrencilerin nitelikli eğitim alacağını söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, başta Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin ile Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman olmak üzere TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.