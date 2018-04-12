TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Nitso Meclisi Üyeliğine Seçildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NİTSO) meclis üyeliğine seçildi.

NİTSO'dan yapılan açıklamaya göre, oda toplantı salonunda yapılan seçimlerde, yönetim kurulu başkan ve başkan yardımcıları, meclis başkanı ve başkan yardımcıları, üyeler ile TOBB Genel Kurul Delegeleri belirlendi.

Organ seçimlerinin ardından Şevket Katırcıoğlu, yeniden NİTSO Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da oda meclis üyesi olarak seçildi.

Oda yönetim kurulunda Suna Tuğrul, Ogün Songur, Mikail Aksungur, Mehmet Ayduğan, Mevlüt Aktay, Bekir Mumcu, İbrahim Çetintürk ve Mustafa Kahramaner yer aldı.

TOBB genel kurul delegeliğine de Rifat Hisarcıklıoğlu, Şevket Katırcıoğlu ve Mehmet Ayduğan seçildi.