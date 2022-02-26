TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Ukrayna'da kalan taşımacılara ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Ukrayna'da kalan taşımacılara ilişkin açıklama Açıklaması

AA, Zeynep Çetinkaya - Ekonomi
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Ukrayna'da kalan taşımacılara ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında bölgede kalan taşımacıların durumuyla ilgili, "Girişimlerimiz sonucu Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU), bölgedeki taşımacılarımızın vizesiz ve geçiş belgesiz...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında bölgede kalan taşımacıların durumuyla ilgili, "Girişimlerimiz sonucu Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU), bölgedeki taşımacılarımızın vizesiz ve geçiş belgesiz ülkemize dönmesi için Avrupa Komisyonu ve güzergah ülkelerine çağrıda bulundu. Ülkelerin desteklerini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'daki kriz nedeniyle Türk tırları ile ihracatın olumsuz etkilenmemesi ve sorunların anlık takip edilerek çözüme kavuşturulması için bakanlıklar, ilgili kamu kurumları, yurt dışı temsilcilikler ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ile "kriz masası" oluşturduklarını belirtti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Girişimlerimiz sonucu IRU bölgedeki taşımacılarımızın vizesiz ve geçiş belgesiz ülkemize dönmesi için Avrupa Komisyonu ve güzergah ülkelerine çağrıda bulundu. Ülkelerin desteklerini görüyoruz. Bakanlıklarımız ve IRU'ya teşekkür ederiz."

AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi

Avrupa Komisyonu, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Ekonomi, Haberler

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