TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 'Kısa Çalışma Ödeneği' çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kısa Çalışma Ödeneği'nin yeniden başlatılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kısa Çalışma Ödeneği'nin yeniden başlatılması gerektiğini ifade etti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, resmi sosyal medya hesabından Covid-19 sürecinde zor süreç geçiren firmalar ve işletmeler için çözüm önerilerinde bulunan bir paylaşım yaptı. Hisarcıklıoğlu paylaşımında, "Öncelikle Kısa Çalışma Ödeneği'nin yeniden başlatılması gerekiyor. Kamuya yapılacak vergi ve benzeri ödemelerin ertelenmesine, işletmelerimize yeni kredi destekleri sağlanmasına acil ihtiyaç duyuluyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı