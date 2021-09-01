Son dakika haber... TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Sürdürülebilir büyüme ve yatırımların artması için desteklerin devam etmesi gerekiyor"
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Son dakika haber... TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Sürdürülebilir büyüme ve yatırımların artması için desteklerin devam etmesi gerekiyor"

Son dakika haber... TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'Sürdürülebilir büyüme ve yatırımların artması için desteklerin devam etmesi gerekiyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberlerine göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranın büyüdüğünü hatırlatarak, "Sürdürülebilir büyüme ve yatırımların artması için desteklerin devam etmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranın büyüdüğünü hatırlatarak, "Sürdürülebilir büyüme ve yatırımların artması için desteklerin devam etmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüdüğüne işaret ederek, "Türkiye ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüdü. Sürdürülebilir büyüme ve yatırımların artması için desteklerin devam etmesi gerekiyor. Daha fazla üretim, yatırım, istihdam, ihracat için kamu ve özel sektör el birliği ve akıl birliği ile daha çok çalışma zamanı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haber... TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Sürdürülebilir büyüme ve yatırımların artması için desteklerin devam etmesi gerekiyor" - Haberler Ekonomi
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