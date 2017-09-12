TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Başkan Gürkan'a Ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.



Başkan Gürkan, ziyarette yaptığı konuşmada, Hisarcıklıoğlu'nun Edirne'yi hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirterek teşekkür etti.



Hisarcıklıoğlu'na iki yıl önce fahri hemşehrilik beratı verdiklerini anlatan Gürkan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Biz Edirneliyiz, hemen hemen her şeyi biliriz ama ticarette pek parlak değiliz. Bu yaştan sonra Kayserili olamayacağımıza göre 'Kayseriliyi Edirneli yapalım, o da ticareti üstlensin' diyerek, kendisine fahri hemşehrilik beratı takdim etmiştim. Kendisi de beni kırmayarak, kabul etmişti. Evinize hoş geldiniz. Sizi bir kez daha aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.



Gürkan, ziyaret sonunda Hisarcıklıoğlu'na bir süre önce belediye tarafından bastırılan Kırkpınar Almanağı'nı hediye etti.