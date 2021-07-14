TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir' ilkesini şiar edinen bizler, demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz"
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir' ilkesini şiar edinen bizler, demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir' ilkesini şiar edinen bizler, demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir' ilkesini şiar edinen bizler, demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir' ilkesini şiar edinen bizler, demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Hisarcıklıoğlu, her zaman demokrasinin, milletin ve devletin yanında olduklarını belirterek, "'Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir' ilkesini şiar edinen bizler, demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Çünkü devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız" değerlendirmesini yaptı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin istiklaline ve istikbaline yapılan hain darbe girişiminin 5. yıldönümünde olduklarını belirterek, "Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasisine ve hukuk devleti yapısına kasteden hain ve alçakça bir saldırıyı milletin dirayetiyle geri püskürttü. Darbe girişimine karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif alan meslek örgütü olan TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak o gece dediğimiz gibi; 'Milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Gün demokrasiye sahip çıkma günüdür" ifadelerine yer verdi.

15 Temmuz 2016'da Türkiye demokrasisine ve hukuk devleti yapısına kast edildiğini ve bu saldırı unutmadıklarını, unutmayacaklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyiz. Demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyiz. 15 Temmuz gecesi milletimizin gösterdiği direniş bunun en güzel örneğidir. Vatanını korumak adına iman dolu göğüslerini siper eden vatan evlatlarımızla hepimiz iftihar ediyoruz. Bu demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden, milli direnişin kahraman şehitlerine Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz" açıklamasını yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir' ilkesini şiar edinen bizler, demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz" - Haberler Ekonomi
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