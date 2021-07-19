TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Kurban Bayramı, paylaşmayı, kardeşliği, dayanışmayı anlatır"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kurban Bayramı'nın paylaşmayı, kardeşliği, dayanışmayı anlattığını bildirdi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kurban Bayramı'nın paylaşmayı, kardeşliği, dayanışmayı anlattığını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, yayımladığı bayram mesajında, hayatın zorluklarının ancak birlik beraberlik ve kardeşlik duygularıyla yenilebileceğine ve bunların ortak sevinçlere dönüştürülebileceğine dikkati çekerek, "İnsana yakışan kardeşinin elini samimiyetle tutabilmektir." ifadelerini kullandı.

Toplumları güçlü kılan, fertlerini bir arada tutan bağların sağlamlığı olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sağlamlığın test edildiği, birbirimize destek vererek, bir ve beraber olduğumuzu idrak ettiğimiz en anlamlı günler de kuşkusuz bayramlarımız. Kurban Bayramı, paylaşmayı, kardeşliği, dayanışmayı anlatır. Özünde sevgi ve huzur vardır. Bu güzel duyguları hissedebilmek için hepimiz üzerimize düşen görevleri yerine getirebilmeli ve yakınlarımızı mutlaka hatırlamalıyız, bunu göstermeliyiz. Tüm insanlar nefretten değil sevgiden yana, zorlaştırmaktan değil kolaylaştırmaktan yana olduğunda hayatın gerçek güzelliğini yaşayıp, yaşatabileceğimize gönülden inanıyorum."

Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası adına, milletin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara ulaşılması dileğinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal