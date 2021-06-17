TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: KREDİ DEĞİL HİBE DESTEĞİ VERİLSİN

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, pandemi sürecinden etkilenenlere hibe desteği verilmesi gerektiğini belirterek, "Devletimize şunu diyoruz; bu işte zarar görenlere kredi değil de hibe desteği verilsin ki kredileri ödeyebilecek durumumuz yok;

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, pandemi sürecinden etkilenenlere hibe desteği verilmesi gerektiğini belirterek, "Devletimize şunu diyoruz; bu işte zarar görenlere kredi değil de hibe desteği verilsin ki kredileri ödeyebilecek durumumuz yok; ama para kazanırsak öderiz" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Hisarcıklıoğlu'nu Tavşanlı'da Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Güler ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe karşıladı. Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş insanlarıyla bir araya gelen Hisarcıklıoğlu, sanayicilerin pandemideki sorunlarını dinledi.

Tavşanlı'nın, Kütahya'nın en büyük ilçelerinden olduğunu belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Allah sizlere müthiş bir coğrafya vermiş, bunu inkar etmek mümkün değil. Bir taraftan kaplıca bir taraftan linyit kömürü bir taraftan elimde, avucumda olan leblebi ki onun da coğrafi işaretini aldınız. İnşallah bundan sonraki hedef leblebiyi Avrupa'da tescil etmek. Buradaki sanayiciyi buraya getirmek için nitelikli elemanlar lazım. Adamlar ara eleman ister, işi bilen adam ister. Düz adam her yerde var, mühendis her yerden gelir ama nitelikli eleman gelmez. Buradaki kardeşlerimizin nitelikli elemana kavuşması için meslek liselerine sahip çıkmak gerekir" dedi.

'PARA KAZANIRSAK ÖDERİZ'

Koronavirüsle mücadeşede aşılama programına da değinen Hisarcıklıoğlu, "Aşılama çalışmaları hızla ilerliyor. Yanımızda çalışan arkadaşlarımız müracaat ettikleri zaman aşılanıyor. Akşam da 'Bağ-Kur'lular olarak bizler de istiyoruz' denildi. Neyse onu da ilettik, inşallah onlar da kapsama girer. Bu aşılama işleri bittikten sonra inşallah eski halimize, normal düzenimize geçeceğiz. Fakat burada hizmetler sektörü, küçük ticaret erbabı, sıkıntı çekti mi? Çekti. Turizm sıkıntıda kaldı mı? Kaldı. Sanayici ihracata dayalı ise karlı çıkanlardan oldu. Gıdaya dayalı sanayi ve gıda tedarikçiliği yapan arkadaşlarımız bu pandemi döneminde sıkıntı görmediler. Onun dışında tarım başta olmak üzere hizmet sektöründeki kardeşlerimiz, küçük tüccarlarımız bu işte zarar gördü. Artık devletimize şunu diyoruz; bu işte zarar görenlere kredi değil de hibe desteği verilsin ki kredileri ödeyebilecek durumumuz yok; ama para kazanırsak öderiz. Özellikle zarar görenler için söylüyorum. Onun dışında işi iyi olanlar için talebimiz yok. TOBB olarak geçen seneki gibi devletimizin bize müsaade ettiği ölçüde nefes kredisi olarak verebiliyoruz" diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, toplantının ardından ilçeden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı