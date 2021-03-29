TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesi çağrısı yaptı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kısa çalışma ödeneğinin 31 Mart'ta son bulduğunu hatırlatarak, söz konusu ödeneğin sürdürülmesi çağrısı yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kısa çalışma ödeneğinin 31 Mart'ta son bulduğunu hatırlatarak, söz konusu ödeneğin sürdürülmesi çağrısı yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, resmi sosyal medya hesabından pandeminin sebep olduğu çalışma düzeninden normal çalışma düzenine geçinceye kadar kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesine ihtiyaç olduğunu belirten bir paylaşım yaptı. Hisarcıklıoğlu paylaşımında, "Kısa çalışma ödeneği 31 Mart'ta son buluyor. Firmalarımız normal çalışma düzenine geçinceye kadar kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesine ihtiyaç var" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı