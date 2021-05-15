TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kırgız Bakan Şıkmamatov ile görüştü
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kırgız Bakan Şıkmamatov ile görüştü

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kırgız Bakan Şıkmamatov ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kırgızistan Yatırımları Teşvik ve Koruma Bakanı Almanbet Şıkmamatov ile görüştü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kırgızistan Yatırımları Teşvik ve Koruma Bakanı Almanbet Şıkmamatov ile görüştü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet Kırgızistan temasları kapsamında Yatırımları Teşvik ve Koruma Bakanı Almanbet Şıkmamatov ile bir araya geldi. Görüşmede, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Omuraliyev, TOBB Başkan Yardımcısı İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Gaziantep SO Meclis Başkanı Adil S. Konukoğlu, AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Mustafa Bayburtlu, TOBB Uzman/ Türk TSO Genel Sekreteri Adem Kula, TOBB Uzman Yardımcısı Yücel Burak Tatlı da hazır bulundu.

Kırgızistan'da yatırım yapma imkanları ve fırsatları ve diğer konular tartışıldığı görüşmede Bakan Şıkmamatov, ülkesinin yatırım potansiyeli olan sektörler ve olası yapılabilecek projeler hakkında bilgi verdi.

"Kırgızistan'ın geleceği parlak"

Görüşmenin ardından basına temaslarını değerlendiren Hisarcıklıoğlu, "Bayramda buradayızz. Tüm Kırgızistan kardeşlerimizin bayramını kutluyoruz. Kırgızistan'ın geleceği parlak. Bu coğrafyanın en demokratik ülkesi. En iyi yetişmiş insan gücü" dedi. Beraberinde Türkiye'nin en önde gelen iş adamlarını getirdiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, Türk iş adamlarının başta enerji, tekstil olmak üzere çeşitli yatırım alanlarıyla ilgilendiklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, Kırgızistan'ın yeni kurduğu Yatırımları Teşvik ve Koruma Bakanlığının doğru bir yapılanma olduğunu ifade ederek, "Kırgızistan doğru bir yapılanma yapmış. Bütün iş adamı, yabancı iş adamı problemlerini, görüşlerini alacağı yer Kalkınma Bakanlığı tespit etmiş. Yabancı yatırımcı kapı kapı gezmek istemez. Tek bir sorumlu ister karşısında. Kırgızistan da bu doğru adımı atmış. Biz Türkiye'de de aynı şekilde yapıyoruz şu anda. Eskiden Türkiye'ye yatırımcı gelmezken tek bir sorumlu onların işini takip eden problemlerini çözen bürokraside yer var ve patlama yaşadık yabancı sermayede" ifadelerini kullandı. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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