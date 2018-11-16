TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de Bir Refah ve İstikrar Adası Olmasını...

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de bir refah ve istikrar adası olmasını istiyoruz"

ANKARA - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Biz, Türk iş dünyası olarak Kıbrıs'a daha fazla yatırım yapmak istiyoruz. Daha fazla karşılıklı ticaret olsun istiyoruz. Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de bir refah ve istikrar adası olmasını istiyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami'nin katılımlarıyla Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu Tanıtım Toplantısı düzenlendi. TOBB'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile ilişkileri geliştirmeye daima önem verdiklerini kaydetti. Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız izolasyonların aşılmasında, daima Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile birlikte hareket ettiklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki iktisadi ve ticari ilişkilerin, iş dünyası için son derece önemli olduğunu vurguladı. Ekonomi, ticaret, turizm ve eğitim alanındaki yatırımların ikili ilişkilerdeki önemine değinen Hisarcıklıoğlu, "Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile de ilişkilerimizi güçlü tutuyoruz. Biz, iş dünyası olarak, Kıbrıs Türklerinin zenginleşmesini istiyoruz. Kıbrıs Türklerine haksız yere uygulanan izolasyonların, bunu yavaşlattığının farkındayız ama Kıbrıs Türklerinin çalışkanlığı ve azmi sayesinde, zenginleşme süreci devam ediyor. Kıbrıs Türk halkının zenginleşmesinin, çözüm çabalarına sağlayacağı katkının farkındayız. Kuzey Kıbrıs ekonomisini güçlendirecek ve daha fazla yatırım yapılmasına imkan sağlayacak ekonomik reformların önemini de biliyoruz. Aynı zamanda, iş dünyasının vereceği desteğin, çözüm süreci için büyük anlam taşıdığını da görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Daha fazla yatırım yapmak istiyoruz"

Doğrudan yabancı yatırımların, ekonomik kalkınma için hayati önemde olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile birlikte, bu konuda Türkiye ve dünyadaki uygulamaları incelediklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, TOBB ve Kıbrıs iş dünyası olarak, 2011 yılında KKTC Hükümetine bir model önerdiklerini ve Cumhurbaşkanı, Başbakan, ilgili bakanlar, bürokratlar ve yabancı yatırımcıları aynı masa etrafında toplayan, "Yatırım Danışma Konseyi" kurulduğunu anımsattı. Yatırım Danışma Konseyi'nde, yatırımcıların sorunlarını paylaştığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Masa etrafında hızlı bir çözüm bulma iradesi vardı. Yatırım Danışma Konseyi mutlaka canlandırılmalıdır. Bu konuda, Kıbrıs Türk Ticaret Odası'na sorumluluk verilmesi yararlı olacaktır. Biz, TOBB olarak, talep edilmesi halinde, destek vermeye ve tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız. Üzerinde çalıştığımız ikinci konu, Lefkoşa Ekonomi Forumu'dur. Uzun süre üzerinde çalıştığımız bir projeyi, 2014 yılı haziran ayında hayata geçirdik. Lefkoşa Ekonomik Forumu'nu kurduk. Lefkoşa Ekonomik Forumu, çözüm müzakerelerine iş dünyasının desteğini vurgulamak açısından, önemli bir platformdur. Kıbrıs ara bölgede, İstanbul'da ve Atina'da bir araya geldik. Tahkim, kuluçka merkezi, start-up weekend gibi, somut iş birliği alanlarını konuştuk. Think-tank kuruluşumuz TEPAV, KKTC için kurumsal gözden geçirme projesi hazırladı. Tüm bu toplantıları, projeleri ve somut iş birliği fırsatlarını ortaya çıkaran diyalog platformunu sürdürmek istiyoruz. Kıbrıs ekonomisi için, Turizm ve eğitim sektörünün önemini biliyoruz. Kıbrıs'ta sanayi sektörünün, tarım ve tarım sanayiinin gelişmesini, Kıbrıs Türk girişimcisinin daha fazla üretmesini istiyoruz. Biz, TOBB olarak, Kıbrıs ekonomisinin, Kıbrıs üretim kapasitesinin gelişimine destek olmaya devam edeceğiz. Biz, Türk iş dünyası olarak Kıbrıs'a daha fazla yatırım yapmak istiyoruz. Daha fazla karşılıklı ticaret olsun istiyoruz. Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de bir refah ve istikrar Adası olmasını istiyoruz. Bizim bu vizyonumuz paylaşan, Kıbrıs Türk Ticaret Odasıyla Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumunu kurduk. Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu'nun ortak iktisadi girişimlerimiz için çok önemli bir araç olacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"KKTC'nin ekonomik varoluşu kendi özel sektörünün güçlenmesine bağlıdır"

Toplantıda konuşan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ise KTTO'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde en köklü kurumlarından birisi olduğunu ve yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla çalıştığını paylaştı. KTTO'nun Kıbrıs Türk halkının ekonomik ve toplumsal gelişimine ve dünya ile ilişkilerinin geliştirilmesine önemli katkı sağlayan faaliyetlere önem verdiğini belirten Deniz, "KTTO, daha fazla istihdam ve daha yüksek bir refah seviyesine ulaşmak ilkesi bu faaliyetlerin odağında yer alırken, bunu da ancak özel sektör ekseninde bir gelişme ile mümkün olabileceğini savunmaktadır. KKTC'nin ekonomik varoluşu kendi özel sektörünün güçlenmesine bağlıdır. Bu anlayışı ülkemize yerleştirme gayretindeyiz. Bu hedefe ulaşabilmek KKTC ekonomisini dışa açabilmekle mümkün olacaktır. Bu nedenle odamız KKTC'nin dış dünya ile ilişkilerini geliştirmeye özel bir önem vermektedir. Başta Türkiye olmak üzere İslam dünyası ve Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi geliştirmek için önemli bir çaba harcıyoruz. Bu mücadelede önemli destekçilerimizden birisi TOBB'a teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerinde bulundu.