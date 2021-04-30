TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "karşılığı olan çeklerin ödenmeme sorununun çözülmesini" talep etti
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "karşılığı olan çeklerin ödenmeme sorununun çözülmesini" talep etti

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 'karşılığı olan çeklerin ödenmeme sorununun çözülmesini' talep etti
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, karşılığı olan çeklerin ödenmemesinin bütün sistemi kilitlediğini belirterek, "Bu sorunun acilen çözülmesini, tüm iş dünyamız adına talep ediyoruz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, karşılığı olan çeklerin ödenmemesinin bütün sistemi kilitlediğini belirterek, "Bu sorunun acilen çözülmesini, tüm iş dünyamız adına talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, çeklere ilişkin ödeme sorunlarına dikkati çekti.

Karşılığı olan çeklerin ödenmemesinin sistemi olumsuz etkilediğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Dün yapılan çek düzenlemesi ile ilgili karşılığı olan çeklerin de tahsil edilemediği şikayetleri geliyor. Karşılığı olan çeklerin ödenmemesi bütün sistemi kilitliyor. Bu sorunun acilen çözülmesini, tüm iş dünyamız adına talep ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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