TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu İpsala Gümrük Kapısı'nda devam eden çalışmaları inceledi
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu İpsala Gümrük Kapısı'nda devam eden çalışmaları inceledi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu İpsala Gümrük Kapısı'nda devam eden çalışmaları inceledi
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İpsala Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İpsala Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, beraberinde İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, oda ve borsa başkanlarıyla, İpsala Gümrük Kapısı'nı ziyaret etti.

Ardından gazetecilere açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, İpsala Gümrük Kapısı'nın Türkiye'nin yüz akı olduğunu söyledi.

Kapının İpsala, Keşan ve Edirne ekonomisine büyük katkı vereceğini anlatan Hisarcıklıoğlu, "Çanakkale Köprüsü'nün bitmesiyle bu kapının özelliği çok farklı olacak. Çanakkale Köprüsü burasıyla birleştiği anda ekonomik aktivitemiz çok artacak." dedi.

Türkiye'den Avrupa'ya çıkış noktalarının önemine işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"İhracatımızın yüzde 60'ını, ithalatımızın yüzde 50'sine yakınını Avrupa'dan yapıyoruz. Bunlar da kara yoluyla yapıldığı için fiziki altyapı bizim için çok önemli. Daha önce sınırın bizim tarafı dökülüyordu, karşı taraf ise modern bir haldeydi. Şimdi hem burası, hem Kapıkule, hem de Hamzabeyli sınır kapıları ile Batı'nın batısı olduk. Bütün mesele hızlı geçiş için gerekli fiziki şartları sağlamak. Bu anlamda, yerelde özellikle Valimiz, İpsala Kaymakamımız, İpsala Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah yakın zamanda Bakanımız ne zaman derse hem burayı hem de Hamzabeyli'yi açmak istiyoruz."

Hisarcıklıoğlu, daha sonra İpsala'nın Aliçopehlivan köyüne giderek, bir süre önce hayatını kaybeden İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Girgin'in ailesine başsağlığı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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